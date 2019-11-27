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27.11.2019 01:20
Рубрика: Спорт

"Реал" упустил победу над "ПСЖ", ведя 2:0

Текст: Артур Нанян
Мадридский "Реал" сыграл вничью на своем поле в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" - 2:2. При этом еще до начала встречи "королевский клуб" вышел в плей-офф турнира.
Фото: РИА Новости
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Произошло это благодаря ничьей в другой игре этой группы - между "Галатасараем" и "Брюгге" (1:1). Турецкий и бельгийский клубы, таким образом, потеряли всякие шансы обогнать "Реал". Так что противостояние с "ПСЖ" с турнирной точки зрения не имело для испанского гранда никакого значения.

И все же команда Зинедина Зидана наверняка хотела отомстить парижанам за поражение в первом матче (0:3). Все к этому и шло: к 80-й минуте "Реал" вел (2:0) благодаря дублю Карима Бензема. Но "ПСЖ" отыгрался в концовке. Отличились Килиан Мбаппе и Пабло Сарабия. Не сумев удержать победу, "сливочные" лишились шансов выиграть свою группу.

Тем временем, место в плей-офф обеспечили себе "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Горожане" сыграли вничью на своем поле с "Шахтером" (1:1), а лондонцы в драматичной встрече победили "Олимпиакос" (4:2), уступая 0:2.

Ну а одним из героев дня стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски. В матче с "Црвеной Звездой" (6:0) поляк оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов, забив четыре мяча за 14 минут и 31 секунду.

Спорт Футбол Лига чемпионов 2019/2020
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