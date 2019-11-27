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27.11.2019 20:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

Текст: Любовь Проценко
Московская городская дума полностью приняла вместе с поправками Закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. За его принятие проголосовали 35 депутатов, против - 7, двое воздержались. Главная же новость состоит в том, что проголосовали за бюджет все фракции, а их сейчас в столичном парламенте после сентябрьских выборов впервые стало четыре - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КП РФ, "Яблоко", плюс объединение "Моя Москва". Об этом сообщил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников. И то, что характер у бюджета получился с ярко выраженным социальным характером - общая заслуга депутатов. В этом сходятся все эксперты.

Шло же обсуждение бюджета как никогда подробно и длилось больше месяца. Сначала на общественных слушаниях, в ходе которых москвичи высказали более 1,1 тысячи предложений. Затем началась работа над поправками - их от депутатов поступило 140. За большинством из них стояли дополнительные расходы, что обычно добавляет споров. Тем не менее, в самых главных поправках депутаты сошлись и источники для их финансирования нашли. Благо, что прогноз социально-экономического развития у столицы на эти три года благоприятный, он предсказывает ей устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. В результате, как напомнила вчера в своем докладе глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, доходы бюджета Москвы в течение 2020-2021 года вырастут более чем на 8%. Основываясь на этом, правительство Москвы внесло в проект закона о бюджете существенное увеличение социальных расходов. На социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, а также другие госпрограммы социальной направленности в этот период планируется направить 53,3% средств или 1,7 триллиона рублей в год. Еще почти полтриллиона в 2020 году будет направлено на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме, что выше показателя 2019 года на 19%. Из этих денег 157,4 миллиарда рублей , в частности, пойдут на доплаты пенсионерам, у которых минимальная пенсия пенсии в столице сейчас составляет 19500 рублей в месяц. Всего же различными мерами поддержки в городе уже пользуются 4,5 миллиона москвичей. А в 2020 году количество льготников в городе станет еще больше. В частности, 83 тысячи жителей столицы из числа так называемых детей войны (родившихся с 1 января 1928 годы по 3 сентября 1945 года) начнут впервые получать дополнительное ежемесячное пособие. Это 1584 рубля в месяц, столько же, сколько получают сейчас в столице труженики тыла. С инициативой установить им такое пособие депутаты от КП РФ и "Единой России", а поддержали ее все фракции без исключения, отметил глава фракции "Единой России" Степан Орлов. В результате в бюджета на 2020 год на эту статью расхода заложено почти 1,6 миллиарда рублей. Как сообщила Елена Зяббарова, эта мера поддержки начнет действовать с 1 января 2020 года.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как известно, больше всего материально нуждающихся в столице среди семей с детьми. Поэтому именно им адресована еще одна мера поддержки города - индексация на 5,6% в год всех видов пособий и выплат, которые получают горожане, воспитывающие детей. Бюджет предусматривает на это 2,5 миллиарда рублей. Глава объединения "Моя Москва" Елена Николаева , выступившая с этой поправкой, очень довольна таким решением, так как индексация предусмотрена даже выше инфляции. Еще одна поправка этого депутатского объединения - о создании городского алиментного фонда для помощи женщинам, которые растят детей одни пока не прошла. "Будем продолжать работу с департаментом труда и соцзащиты населения города, готовить законодательную и нормативную базу на будущее", - полна решимости депутат.

Проголосовали депутаты так же за поправки, направленные на увеличение на миллиард рублей ассигнования на развитие научной деятельности в Москве, на 1,5 миллиарда - расходов на развитие массового спорта, дополнительных средств на благоустройство дворовых территорий Новой Москвы и другие.

Прямая речь

Дмитрий Гусев, политолог:

- То, что представители всех фракции столичного парламента проголосовали за бюджет Москвы, означает прежде всего то, что в этом законе сейчас отражены точки зрения и нужды всех групп москвичей. И это прекрасно, что люди разных политических взглядов нашли консенсус.

Леонид Давыдов, политконсультат:

- Счет на табло, как прошло голосование - лучшее свидетельство хорошо выполненной депутатами работы. Не нужно бояться, когда в процессе работы звучат противоречивые мнения. Главное - итог. А он говорит о том, что столичная дума превратилась, наконец, в тот самый парламент, который отвечает чаяниям москвичей. Это его услышала администрация города и приняла внесенные депутатами поправки.

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