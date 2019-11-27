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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не опоздай на самолет

Что изменилось в расписании и движении аэроэкспрессов до Шереметьево
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
В столице изменились не только расписание аэроэкспрессов, связывающих аэропорт Шереметьево со столицей, но и маршрут их следования. Ходят эти поезда теперь не от Белорусского вокзала, как раньше, а от города Одинцово. Связано это с тем, что в Москве запустили Московские центральные диаметры - пригородные поезда, работающие в режиме метро. И один из них - МЦД-1 ходит тоже из Одинцова, по тем же самым путям. Поэтому и аэроэкспрессы вписали в режим диаметров.
По МЦД-1 на аэроэкспрессе можно ездить от Одинцова до Окружной. По пути будет 11 остановок. Фото: Максим Овсянников По МЦД-1 на аэроэкспрессе можно ездить от Одинцова до Окружной. По пути будет 11 остановок. Фото: Максим Овсянников
По МЦД-1 на аэроэкспрессе можно ездить от Одинцова до Окружной. По пути будет 11 остановок. Фото: Максим Овсянников

А поскольку МЦД останавливаются практически на всех платформах по своему маршруту, добавили остановок и аэроэкспрессам. Они сейчас останавливаются на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская и Беговая. Правда, на перегоне между Белорусским вокзалом и Шереметьево добавилась лишь одна новая станция - Савеловский вокзал. Но именно эта остановка существенно удлинила путь от Белорусского вокзала до авиагавани - вместо прежних 35 минут поезду стало требоваться 50 минут.
Когда и какие новые станции появятся на МЦД

Дело в том, что именно на этом отрезке пути аэроэкспресс идет очень медленно. Одна из причин тихоходности - пешеходный переход через пути между 5-й улицей Ямского Поля и Бутырским Валом. Набирать высокую скорость здесь нельзя по соображениям безопасности. Далее поезд мог бы пойти быстрее, но перед ним идут "Иволги" и другие поезда МЦД, останавливающиеся на каждой платформе. Причем, идут с интервалось 5-8 минут, без окон, как было раньше. Обогнать их экспрессу просто негде.

Ситуацию сможет изменить только строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва-Бутырская - Лобня Савеловского направления. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД, построить их планируется до 2024 года. Вот тогда и диаметры, и аэроэкспрессы получат свою дорогу и не будут мешать друг другу.

Но есть у нового маршрута и свои плюсы. Во-первых, не нужно всем улетающим ехать на Белорусский вокзал или на Окружную, чтобы сесть в аэроэкспресс. Остановок - 13, выбирай наиболее удобную. Во-вторых, пассажиры диаметров могут ехать от Одинцово до Окружной как на МЦД за 38 или 45 рублей в зависимости от зоны, а не за 500 рублей, как авиапассажиры. В том числе и на двухэтажных поездах Stadler повышенной комфортности.

Пассажирам, опаздывающим в аэропорт, теперь лучше садиться на аэроэкспресс с платформы Окружная. Или ехать на автобусе от "Ховрино"

А что делать, если вдруг проспал Окружную и уехал в Шереметьево? Платить штраф? В компании-перевозчика рассказали, что штраф не грозит, он не предусмотрен. Нужно просто в Шереметьево пересесть на поезд в обратную сторону.

Сэкономить время в пути до Шереметьево можно, если сесть на на Окружной. Путь займет 34 минуты. Еще быстрее получится на экспрессном автобусе от метро "Ховрино" - потребуется всего 20 минут, если не попадете в пробку. Впрочем, здесь такой риск минимален, так как большая часть пути проходит по платной трассе М-11.

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