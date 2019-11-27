В пожилом возрасте многие начинают медленнее соображать, хуже запоминать и, увы, чаще раздражать этим близких. Подобные проблемы обычно считают естественными - остается лишь горько вздохнуть, заметив, что родной человек теряет разум и перестает себя обслуживать. Однако медики уверены: развитие старческого слабоумия (деменции или, говоря научным языком, когнитивных нарушений) можно замедлить, если вовремя заметить признаки беды. На что обратить внимание и куда обращаться, рассказала "РГ" главный внештатный специалист по гериатрии департамента здравоохранения Воронежской области Татьяна Черкашенко.

Умел - и разучился

Татьяна Черкашенко: Чем раньше мы выявим когнитивную проблему, тем выше будут шансы с этим что-либо поделать. На поздних стадиях мы ничем уже не поможем, и уход за пожилым родственником с психическим заболеванием будет очень сложным. А когда человек еще не потерял адаптации в обществе и в семье, но у него появились какие-то странности в поведении, самое время обратиться к специалисту за советом. Главное - чтобы больной выполнял те упражнения на тренировку внимания и памяти, которые ему порекомендует врач.

Это терапевт должен определить, что уже пора?..

Татьяна Черкашенко: Заметить нарушения может тот, кто постоянно находится рядом. Врач же не видит пациента в быту. Вот приходит человек на прием. Какие жалобы? Давление, еще что-то... Но если он скажет: "Я многое забываю" - то это само по себе не вызывает тревоги, потому что все мы в какой-то степени забывчивы. Забывчивость может быть вызвана не нарушением памяти, а отсутствием внимания, большой нагрузкой, высоким уровнем тревожности и еще множеством причин. А чтобы выявить именно когнитивные нарушения, надо пройти медицинский тест. Но первые "звоночки" может различить любой из тех, кто регулярно наблюдает за человеком в повседневной жизни: родные, коллеги, знакомые.

Что именно должно насторожить?

Татьяна Черкашенко: Потеря механизмов привычного действия. Когда то, что человек делал постоянно, вдруг становится для него странным. Забыть, где кастрюля стояла, - это нормально. Но, например, всю жизнь дедушка знал, как топить печку, а тут забыл. Бабушка всегда варила вкусный суп - и вдруг что-то "сломалось". Был человек аккуратным (или просто опрятным) - и вдруг у него кругом мусор, какие-то вещи появляются там, где их не должно быть. Конечно, если у вас творческий беспорядок всю жизнь - это и в старости будет для вас нормально. Насторожить должно что-то нехарактерное. Если человек несколько раз повторяет один и тот же вопрос или многократно рассказывает, что было вчера, это тоже признак снижения когнитивных функций. Заметили неладное - по возможности аккуратно скажите: "Наверное, тут есть какие-то проблемы, давай спросим у доктора".

Но большинство пожилых людей махнет рукой - старость, что ж поделаешь...

Татьяна Черкашенко: Да, когнитивные способности с возрастом снижаются у всех. Многое зависит от того, чем мы занимались по жизни. Если работа не была связана с умственным трудом - трудно ожидать, что в старости человек будет Эйнштейном. Но главное, чтобы он оставался адаптированным в быту. Надо сделать все, чтобы человек жил дома и как можно дольше оставался независимым, самостоятельным в эмоциональном, моральном и физическом плане.

Опустил руки

Часто они просто в депрессии пребывают из-за своей немощности.

Татьяна Черкашенко: Вот когда мы убираем депрессию, то и когнитивные функции улучшаются. Обратитесь к психологу, он поможет начать занятия и даст медикаментозные рекомендации. Ну а далее надо будет это состояние поддерживать, заставлять человека тренировать ум и элементарно себя обслуживать, выполнять любую бытовую функцию. Любую!

Стариков, наоборот, ограждают от этого - и из лучших побуждений. Мол, сиди, не беспокойся, мы все сделаем.

Татьяна Черкашенко: Резонно избавить их от сложной физической работы. Дрова рубить пожилому человеку уже не стоит, но обслуживать себя он должен обязательно, и как можно дольше. А мы должны это поощрять. Нам же иногда проще за две минуты со всем разобраться, чем потратить два часа, чтобы человек хотя бы часть какой-то бытовой задачи выполнил сам. Держите в голове параллель с ребенком - ведь иной раз легче сделать уроки за него, чем сидеть и помогать. Но мы же сидим и помогаем!

Первые "звоночки" может различить любой из тех, кто регулярно наблюдает за человеком в повседневной жизни

Если может в огороде возиться - пусть возится...

Татьяна Черкашенко: Да, но одно дело вырастить пять цветочков, другое - пять соток засадить. Движение, удовольствие от работы - это очень важно. Только не надо стоять в наклонном положении в жару. И если человек летом живет на даче или в деревне, а зимой в городе, то он и зимой должен постоянно выходить на улицу, подставлять себя солнышку, прогуливаться. Обязательно! Ведь даже мы, люди средних лет, два-три часа где-то посидим неподвижно - и уже ощущаем в теле дискомфорт. А пожилой человек пять-шесть месяцев ведет, мягко говоря, малоподвижный образ жизни, а в мае - резко встал и пошел по своим соткам вниз головой. Это чревато неприятными последствиями.

Покой и шахматы

Бывает, что пожилой человек не хочет не только гулять и одеваться-умываться лишний раз, но и пищу принимать. Нет аппетита.

Татьяна Черкашенко: Потребность в еде с возрастом уменьшается, но в разумных пределах. Питание пожилого человека должно быть правильным: никаких диет, достаточное количество белка и витаминов. Неполноценный набор питательных веществ ведет к депрессии, а депрессия - к снижению когнитивных способностей. Замкнутый круг. То есть много еды не нужно, но она должна быть разнообразной. Опять же, как у ребенка. Вы же его не станете одной селедкой кормить? Что касается апатии, то очень сильно мотивирует сознание своей нужности. Позвольте пожилым людям заботиться о детях, внуках, правнуках, водить малышей на кружки. Человеку важно быть востребованным, приносить пользу своей семье! Тогда у него есть мотивация держать себя в порядке.

Что служит профилактикой деменции?

Татьяна Черкашенко: Умственный труд в течение всей жизни. Это как с мышцами - если мы их не тренировали и начали немного заниматься лишь в 60-70 лет, то особого эффекта не добьемся. Так что - математика, шахматы и спорт! Стать долгожителем, если у вас их в роду не было, вряд ли получится, но важно вести адекватный образ жизни и избегать хронических стрессов. Как говорится, не можешь поменять мир - измени отношение к нему.

Ключевой вопрос

С кем родственники людей с деменцией могут посоветоваться по поводу ухода за таким больным?

Татьяна Черкашенко: Начинать надо с участкового терапевта. Он даст направление к другим специалистам, в том числе в психоневрологический диспансер, если у пожилого человека развивается бредовое состояние. В Воронеже и в некоторых районах есть врачи-гериатры (специалисты по заболеваниям пожилых людей. - Прим. ред.), со временем их станет больше. При поликлиниках работают школы здоровья, где можно задать конкретные вопросы - как наладить общение с больными и поддержать их когнитивные функции, как правильно поднять лежачего человека, чтобы не сорвать спину, как избежать пролежней. Родственники должны понимать: их задача - сохранить себя и свое здоровье. Нет смысла спорить со стариками, ругаться: "Я же тебе говорила!" - вы ничего не докажете человеку, если в его разуме уже начались нарушения.

Кстати

Медицинские тесты на снижение когнитивных функций у родственника можно найти в интернете. Например, на сайте Memini.ru, где есть и набор заданий для проверки самих пожилых людей, и опросник для родственников, и рекомендации по общению с человеком, которого настигла деменция.