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27.11.2019 00:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Конкорсы еще в пути

Когда и какие новые станции появятся на центральных диаметрах
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8025)
В минувшие выходные на недавно запущенном втором Московском центральном диаметре открылись сразу две станции - Волоколамская и Пенягино. Как выглядят только что запущенные остановочные пункты? Какие еще платформы появятся на карте МЦД в ближайшее время?

Обе новые станции расположены за МКАД на Северо-западе столицы. Отсюда рукой подать до Красногорска и Павшинской поймы с общим населением около 300 тысяч человек. Ситуация с транспортной доступностью здесь, мягко говоря, напряженная: реконструкцию развязки Волоколамского шоссе с МКАД завершат только в 2021-м. "На машине утром можно час только до кольца ехать. Но теперь, думаю, многие откажутся от авто в пользу электричек. От жилых домов до платформы Пенягино минуты 3-4 пешком. Еще 25 минут - и вы на "Дмитровской". Время на дорогу сократилось в три раза", - говорит местная жительница Лариса Баранова.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя

Вход на перрон организован по конкорсу - современному переходу через пути, построенному здесь вместо прежнего моста. Одна его сторона ведет к Волоколамке, другая - в Парк метростроителей. Железобетонная конструкция с зеркальными панелями напоминает переходы на МЦК. Наверху новые кассовые павильоны, подняться к ним можно на эскалаторе или лифте. Их обещают запустить в ближайшие дни. На самой платформе - дизайнерские лавочки. Гадать, когда электричка подойдет, не нужно - установлены табло с временем прибытия и отправления ближайшего поезда. Над всей платформой - широкий навес, который укроет пассажиров и от дождя, и от снега.

Станция Волоколамская выполнена в том же стиле. Эскалаторы и лифты здесь также готовятся на днях запустить. Конкорс немного длиннее, ведет к одноименной станции метро.

Очень ждут реконструкции своих станций жители Нахабино и Лобни

Но такие современные платформы есть далеко не везде. Очень ждут реконструкции своих станций жители Нахабино и Лобни, конечных диаметральных остановок. И если нахабинцы увидят новый конкорс с эскалаторами и лифтами в течение ближайших месяцев (там работы в завершающей стадии), то в Лобне стройку еще и не начинали. Пассажиры продолжают мучаться, поднимаясь на старый мост, одолеть который тяжело и здоровым людям, не говоря о маломобильных гражданах. Строятся же на МЦД-1 лишь станции Петровско-Разумовская, Славянский бульвар и Дмитровская, а также реконструируются платформы Долгопрудная, Тимирязевская, Новодачная, Сетунь и Баковка. Постепенно будет развиваться и второй диаметр - вдоль него сейчас строятся остановки Курьяново, Щукинская и Остафьево, реконструируются, помимо Нахабино, Опалиха и Подольск. Завершается проектирование конкорса на станции Щербинка. Полностью построить все станции обещают в 2024 году.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов / Иван Пышечкин
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