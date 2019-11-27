Кремль закроют для учений по пресечению терактов

Федеральная служба охраны (ФСО) в четверг днем проведет в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории учения. Об этом ранее сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России. Отмечается, что это будет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений, и он пройдет во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими госорганами.

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - пояснили в спецслужбе.

При этом учениями будет охвачена значительная часть не только территории Кремля, но и Красной площади, Александровского сада и Васильевского спуска.

В связи с этим 28 ноября в период с 14.30 до 21.00 доступ посетителей на Красную площадь, Васильевский спуск и в Александровский сад будет ограничен. "Для прохода на вечерний концерт в Государственном Кремлевском дворце будет предусмотрен проход граждан со стороны средней части Александровского сада", - отметили в ФСО, уточнив, что пускать будут строго "по билетам и приглашениям".

В ноябре 2018 года переполох в столице вызвали появившиеся над Кремлем вертолеты, несущие на тросе люльки с людьми. Оказалось, что это выполнение одного из этапов ежегодных учений. В 2016 году аналогичные учения посвятили борьбе с беспилотниками.