Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
27.11.2019 / 16:10
Текст: Сергей Бабкин

Между Савеловским и Белорусским вокзалами построят мост

Фото: Архсовет Москвы
Фото: Архсовет Москвы
В центре Москвы, между Савеловским и Белорусским вокзалами, построят пешеходный мост. Об этих планах заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проект планировки разработал "НИ и ПИ Градплан города Москвы". Идея архитекторов в том, чтобы соединить Бутырский вал и 5-ю улицу Ямского поля, разделенные железной дорогой. Сейчас, когда пустили МЦД Лобня - Одинцово, интенсивность движения там возросла многократно.

Фото: Артем Локалов
В Москве появилась розовая железнодорожная платформа

"Перебегать через пути по существующему настилу, как это нередко делают сейчас москвичи, чтобы попасть с одной улицы на другую, станет вдвойне опасно, - отмечает Кузнецов. - Поэтому и было принято решение о строительстве пешеходного перехода, который свяжет Тверской и Беговой районы".

Новый пешеходный мост будет оснащен лифтами для инвалидов и родителей с колясками. Предполагаемые сроки строительства пока не называются.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях