Между Савеловским и Белорусским вокзалами построят мост

В центре Москвы, между Савеловским и Белорусским вокзалами, построят пешеходный мост. Об этих планах заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проект планировки разработал "НИ и ПИ Градплан города Москвы". Идея архитекторов в том, чтобы соединить Бутырский вал и 5-ю улицу Ямского поля, разделенные железной дорогой. Сейчас, когда пустили МЦД Лобня - Одинцово, интенсивность движения там возросла многократно.

"Перебегать через пути по существующему настилу, как это нередко делают сейчас москвичи, чтобы попасть с одной улицы на другую, станет вдвойне опасно, - отмечает Кузнецов. - Поэтому и было принято решение о строительстве пешеходного перехода, который свяжет Тверской и Беговой районы".

Новый пешеходный мост будет оснащен лифтами для инвалидов и родителей с колясками. Предполагаемые сроки строительства пока не называются.