Московские археологи нашли 10 тысяч артефактов в 2019 году

В Москве в этом году найдено более 10 тысяч артефактов. Такие итоги работы археологов подвел на пресс- конференции руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он напомнил, что в столице перед любым видом земляных работ, будь то благоустройство или строительство, первыми заходят на территорию археологи. "Мы стараемся за время раскопок полностью очистить территорию, собрав максимальное количество артефактов, - поясняет Емельянов. - В этом году география работ была очень обширна, ведь работы велись, в том числе, и на отдаленных от центра территориях. А вот выделить наиболее интересный артефакт не могу, все найденные вещицы, игрушки, стеклянные сосуды и многое другое для нас интересны".

В пример он привел найденное украшение из кости мамонта в районе Медведкова, остатки литейной мастерской в Костянском переулке, изящную шахматную фигурку 17 века на Остоженке и пояснил, мол, как можно сравнивать эти предметы? "А вот самый древний артефакт этого года могу назвать - это наконечники стрел эпохи неолита, датируемые 4 тыс. лет до нашей эры, найденные в центре города", - рассказывает Емельянов.

Также чиновник подчеркнул, что в этом году удалось музеефицировать три обьекта - это храм Николы Большой крест на Ильинке, объект в Шелапутинском переулке и Школьную улицу.

- В планах на будущий год есть несколько объектов по музеефикации, но пока об этом говорить рано, могу сказать, что замыслы интересные, - отметил Емельянов.