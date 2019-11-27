МВД просит ареста подельника братьев Магомедовых

Тверской районный суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство Следственного департамента МВД о заочном аресте израильского бизнесмена Давида Каплана - бывшего делового партнера совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Нового фигуранта громкого уголовного дела уже объявили в международный розыск. По версии следствия, бывший бенефициар литовского банка Давид Каплан состоял в организованном преступном сообществе, созданном Магомедовыми. При этом в число акционеров группы "Сумма" Каплан не входил, а являлся теневым финансистом организации, считают следователи.

Один из эпизодов дела в отношении подозреваемого связан с созданием стадиона на острове Крестовский в Петербурге. Бизнесмен возглавлял совет директоров компании, занимавшейся обустройством территории, на которой построили "Зенит Арену". После выяснилось, что во время работ были похищены 650 млн рублей. Еще одним эпизодом дела является строительство стадиона в Калининграде. В 2013 году одна из компаний группы "Сумма" победила в тендере на создание площадки (песчаной подушки) для стадиона, строящегося к ЧМ-2018. По окончанию строительства площадка стала разрушаться из-за ошибки в проектировании, а ответственная компания к тому моменту обанкротилась. В результате работы признали некачественными, а выделенные на них деньги - похищенными.

В августе братьям Магомедовым предъявили обвинение, согласно которому сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела, находясь в СИЗО. Их обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве.