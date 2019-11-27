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27.11.2019 11:24
Проект: В регионах

Нововоронежцам показали, как жениться и не ошибиться

Комедию-фарс "Мамуля" в Нововоронеже представили актеры Калининградского областного театра юного зрителя "Молодежный" (Тильзит-театр), в рамках ежегодного проекта "Гастроли по городам расположения Российских АЭС". Проект реализуется Калининградской региональной социальной, общественной организацией "Союз территорий" при финансовой поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" и Фонда "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС").
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Спектакль по мотивам пьесы московского драматурга Сергея Белова показан в рамках проекта "Территория культуры Росатома", который реализуется с 2006 года при поддержке Министерства культуры РФ. Его цель - познакомить жителей "атомных" городов с лучшими образцами исполнительного, изобразительного, театрального искусства, а также поддержать творческие коллективы городов присутствия атомной отрасли. Спектакль Тильзит-театра был встречен очень тепло. Стоит отметить, что это второй визит актеров в Нововоронеж.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"С Концерном "Росэнергоатом" у нас самые добрые отношения, и это предложение, от которого нельзя отказаться. Нам очень хочется дать атомщикам позитивные эмоции, чтобы они отдохнули. Мы много гастролируем в Польше, Литве, Германии, но мне нравятся именно "атомные" города. Зрители очень спокойные, доброжелательные, атмосфера очень приятная",- поделилась впечатлениями администратор театра Елена Митяева.

Гастрольный тур театра продлится 23 дня. За это время постановку увидят зрители 8 атомных городов. В Нововоронеж труппа приехала из Курчатова, далее актеры отправятся в Волгодонск. 

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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