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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожарные потушили возгорание в трансформаторной будке в центре столицы

Текст: Ирина Огилько

Пожар случился на Звенигородском шоссе в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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По данным пресс-службы, загорелась трансформаторная будка. Когда на место ЧП прибыли пожарные огнем была охвачена одна из секций сооружения, причем шло открытое горение. После отключения напряжения, пожарные справились с огнем. Площадь пожара составила 10 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Ведется выяснение причин случившегося. Электроснабжение в районе не отключалось.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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