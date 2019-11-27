Пожарные потушили возгорание в трансформаторной будке в центре столицы

Пожар случился на Звенигородском шоссе в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

По данным пресс-службы, загорелась трансформаторная будка. Когда на место ЧП прибыли пожарные огнем была охвачена одна из секций сооружения, причем шло открытое горение. После отключения напряжения, пожарные справились с огнем. Площадь пожара составила 10 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Ведется выяснение причин случившегося. Электроснабжение в районе не отключалось.