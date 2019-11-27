Преподавателя вокала из Иваново арестовали за педофилию

Преподаватель вокала из ивановского дома детского творчества заключен под стражу в рамках уголовного дела о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, в течение трех лет, с 2016 по осень 2019, педагог совершал развратные действия и акты мужеложства с двумя своими учениками.

Уголовное дело возбуждено по статьям 134 и 135 УК РФ (развратные действия и половые сношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста).

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства дома творчества, проверена законность приема педагога на работу, - рассказала представитель управления СК по Ивановской области Ирина Котова.