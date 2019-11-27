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27.11.2019 13:02
Проект: В регионах

Проблема загрязнения воздуха в Куровском на контроле у единороссов

26 ноября в общественной приемной партии "Единая Россия" в микрорайоне Куровской состоялась встреча жителей с депутатом Законодательного собрания Владимиром Кондюковым и депутатом Городской Думы Калуги Виктором Борсуком.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Обсуждались злободневные вопросы жизни микрорайона, в частности рассматривалась деятельность расположенного рядом керамзитового завода, выбросы которого негативно влияют на экологическую обстановку микрорайона. Жители округа отмечают, что в последнее время в воздухе много специфической пыли розового цвета, какая бывает от выброса в атмосферу выхлопов труб завода.

Фото: Калужская городская дума
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Посетив предприятие, депутаты убедились, что жалобы жителей небезосновательны. Директор предприятия Алексей Малахов пояснил, что пробы воздуха проверяются регулярно соответствующими надзорными органами. В принципе, пыль не превышает допустимую норму. Но, стоит признать, что предприятие работает более 30 лет и нуждается в модернизации. Необходимое оборудование, фильтры общей стоимостью 5 миллионов рублей уже закуплены, подготовлена проектная документация на реконструкцию. На днях планируется остановить первую плавильную печь, чтобы с 1 декабря завод полностью встал на реконструкцию. Руководство предприятия планирует вновь запустить завод к маю 2020 года, для работ по ремонту и реконструкции привлечь своих же работников, а те, кто не будет задействован, уйдут в оплачиваемый отпуск согласно трудовому законодательству.

- Мы будем держать ситуацию на контроле. Реконструкция очистных сооружений, регулярная замена фильтров просто необходима. Будем надеяться, что все пройдет успешно, и в результате жители будут дышать чистым воздухом, а предприятие при этом продолжит успешно работать. Мониторить работу предприятия мы продолжим и после реконструкции, - подвел итоги встречи Виктор Борсук.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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