СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле

В Туле органами СКР после взрыва неизвестного устройства возбуждено уголовное дело. В случившемся следователи усматривают признаки двух преступлений - покушение на убийство общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Сегодня утром около автомобиля, припаркованного во дворе дома на улице Болдина, "произошел хлопок". Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных структурах, мужчина, садясь в свой автомобиль, пнул ногой пакет, лежавший возле машины. От удара произошел взрыв.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу скорой помощи им. Ваныкина. По информации следствия, телесные повреждения оцениваются как незначительные.

Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тульской области. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы случившегося.