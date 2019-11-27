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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд вернул в прокуратуру дело Раджабова - участника акции 27 июля в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Дело Самириддина Раджабова, задержанного во время протестной акции в Москве 27 июля будет возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Такое решение приняла судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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По ее мнению, расследование проходило с нарушениями. В частности, следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления. Напомним, Раджабов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: 212-й "Участие в массовых беспорядках" и 318-й "Применение насилия в отношении представителя власти". Последняя статья инкриминирована ему за то, что он кинул в сторону сотрудников Росгвардии пластиковую бутылку в водой. По этой статье Раджабову грозит до 5 лет тюрьмы.

Адвокаты Самириддина Раджабова попросили также изменить ему меру пресечения на домашний арест, но в этом ходатайстве судья отказала. Раджабов останется в СИЗО.

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