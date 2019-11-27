Участники "Московского долголетия" открыли сезон фигурного катания

Жители столицы старшего возраста встречают зиму на коньках. Проект "Московское долголетие" предлагает участникам новое направление - занятия на катках в 17 парках. Тренеры обещают не только поставить на лед, но и научить профессиональным элементам. Вход на катки - бесплатный.

Яркие огни, музыка и, конечно, танцы! На катке в саду "Эрмитаж" "зажигали" 500 пенсионеров из разных районов Москвы. Рок-н-ролл, хиты 80х и 90х, музыка из любимых советских фильмов - устоять на месте было просто невозможно. Показать несколько трюков пенсионерам приехала мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина. "Я волновалась, что на льду будут новички, но оказалось, что многие великолепно катаются", - призналась она после разминки. Тем, кто решится выйти на лед впервые, фигуристка советует научиться правильно падать: "Приземляемся на колени, спина прямая и улыбка на лице". По ее словам, в этом виде спорта нужно не пренебрегать налокотниками, наколенниками.

Но отважные пенсионеры идут на лед уверенно. Последний раз 61-летняя Надежда Афонина каталась три года назад по настоянию внука. "Когда-то в школе я уверенно держалась на коньках. К моему расписанию в "Московском долголетии" - вокал, риторика, физическая подготовка - прибавились коньки, а еще хочу записаться на лыжи", - поделилась она с "РГ". Возможность кататься на лыжах зимой будет у всех пенсионеров, пообещал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Бесплатные тренировки буду проходить в 14 парках.

Справка "РГ"

Тренировки по конькам для участников проекта будут проходить в 17 парках: Парк Горького, Перовский, Ангарские пруды, Гончаровский, "Эрмитаж", Красная Пресня, Таганский, Сад им. Н".Э. Баумана, Фили, 50-летие Октября, Бабушкинский, сквер по Олонецкому проезду, ландшафтный парк "Митино", Сокольники, Измайловский, усадьба "Воронцово", парк "Ходынское поле".