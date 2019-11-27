В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"

В центре России погода и давление приходят в норму. Морозы ослабевают, при этом погода пока сохраняется преимущественно без осадков.

Ночью 28 ноября в Москве ожидается минус 2-4, по области до -7. Днем около нуля.

В пятницу, 29 ноября, на центр европейской территории окажет влияние мощный северо-атлантический циклон. Начнется дальнейшее повышение температуры: ночью в Москве будет от 0 до -2, в Подмосковье до -5. Днем столбик термометра покажет от 1 до 3 градусов выше нуля. Местами гололедица. 30 ноября облачно, осадки, ночью и днем минус от -2 до +3. А вот 1 декабря время от времени будет идти снег, возможно установление снежного покрова.

Как рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Рязанской, Тульской Владимирской, Ярославской областях. Из-за резкого перехода температуры через нуль возможно образование сильной гололедицы на дорогах.

"Осадки начнутся с пятницы на субботу. В Москве выпадет от 10 до 15 мм осадков. Сначала в виде дождя, дождя с мокрым снегом, а затем в виде снега. В воскресенье мы ждем похолодание до минус 3-4 градусов. В понедельник оно продолжится", - отметил Варакин.

Такой же сценарий повторится на следующей неделе. Очередной циклон 5 и 6 декабря придет в центральные области через Беларусь и Смоленск, он принесет потепление. Но уже 7 и 8 декабря подморозит. "Вот такие метеокачели", - заключил Варакин, попросив быть особенно осторожными в эти дни на дорогах.