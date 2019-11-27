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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Работа мне к лицу?

В Ярославле презентовали онлайн-тренажер "Примерочная профессий"
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 268(8026)
На прошедшем в Ярославле всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" талантливые школьники со всей страны ломали головы над глобальными вызовами современности, встречались с представителями крупнейших российских корпораций, ректорами вузов, известными общественными деятелями и, конечно, искали ответ на важнейший для себя вопрос: куда пойти учиться дальше и чему посвятить жизнь?
Фото: Ирина Штольба Авторы лучших разработок смогут претендовать на трудоустройство и получение высшего образования в вузах. Фото: Ирина Штольба
Авторы лучших разработок смогут претендовать на трудоустройство и получение высшего образования в вузах. Фото: Ирина Штольба

Чтобы этот ответ был правильным, команда "ПроеКТОрии" в нынешнем году разработала и представила на форуме специальный онлайн-тренажер (он неделю назад появился и на сайте проекта), с помощью которого можно лучше понять собственные мотивы-желания-предпочтения, а главное, то, какие профессии им лучше всего соответствуют.

Фото: iStock
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- Задача форума - каждый год вбрасывать в профориентационное поле какой-то совершенно новый механизм, - сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина. - Два года назад мы запустили открытие уроки. Первый такой урок прошел как раз здесь, с участием президента. Сегодня открытые уроки - это для школ уже норма, мы их проводим регулярно. В этом году ребятам предложен тоже совершенно новый инструмент. Мы долго с ним работали, у него немного смешное название - "Примерочная", потому что мы предлагаем ребятам примерить на себя множество самых разных профессий, каждая из которых разложена на составные части. Чтобы это сделать, человек должен ответить на целый ряд вопросов, которые раньше, возможно никогда не приходили ему в голову.

По словам Ирины Потехиной, в разработке тренажера участвовали сильные психологи, а также представители бизнеса. Сейчас в его "базе" - 120 профессий, но в ближайшее время их будет уже 400. Кстати, "Примерочная" оказалась востребована не только у школьников, но и у взрослых. Мало того, что, со слов представителя минпросвещения, вся взрослая часть команды "ПроеКТОрии" себя уже протестировала, так и на форуме у тач-панели с тренажером "зависали" не только дети, но и педагоги, и их родители. Всем было интересно, угадали ли они с выбором профессии и в каких еще сферах они могли бы быть востребованы.

"Примерочная" оказалась востребована не только у школьников, но и у взрослых

Кстати, родители умников и умниц в этом году впервые приехали в Ярославль. Как объяснили организаторы форума, родственники очень глубоко вовлечены в процесс профориентации детей, именно под влиянием пап и мам большинство детей принимают решение о выборе будущей специальности. Поэтому родителям, как и детям, предложили поучаствовать в конкурсе, а бонусом для победителей стала поездка на форум.

Фото: iStock
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Ну а пока родители на мастер-классах учились поддерживать детей в их начинаниях, старшеклассники со всей страны работали над прорывными проектами. Например, участники кластера "Среда обитания" создавали мобильное приложение для управления энергосистемой, связанной с электромобилями; кластера "Здоровье" - разрабатывали проект мобильной офтальмологической хирургической станции и концепцию здоровьесбережения для больных диабетом, а их друзья из кластера "Производственная революция" искали рациональные пути автоматизации производства в горно-металлургической промышленности.

Справка "РГ"

Форум "ПроеКТОриЯ" проводится с 2013 года (тогда он назывался "Будущие интеллектуальные лидеры России"). В его лабораториях детско-взрослые команды всегда решают реальные задачи, стоящие перед отечественными технологическими компаниями. После такого "мозгового штурма", длящегося несколько дней, самых продуктивных юных инженеров и изобретателей инновационные компании приглашают на работу - для начала стажерами, обеспечивая их небольшими заказами.

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