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27.11.2019 13:00
Проект: В регионах

В Калуге отремонтировали двор

27 ноября состоялась приемка работ по асфальтированию дворовой территории дома № 40 по улице Степана Разина, отремонтированной в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Вместе с жителями и специалистами управления городского хозяйства оценил качество выполненных работ депутат городской думы Калуги Карп Диденко.

В ходе ремонта во дворе заменили асфальт, оборудовали парковочные места, установили бордюры, а также смонтировали детскую площадку.

Фото: Калужская городская дума
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"Тут на пустыре стояла вода, и все заросло лопухами, смотреть было невозможно. Мы узнали о программе ремонта дворов и обратились к своему депутату за помощью. Я очень благодарна Карпу Карповичу за помощь и за то, что у нас навели красоту. У нас здесь 4 смежных дома, и детям теперь есть где разгуляться", - поделилась старшая по дому Людмила Чеснокова.

Жители особо отмечают, что будут бережно относиться к отремонтированному двору и продолжат его благоустраивать в дальнейшем.

"В этом дворе жители давно ждали ремонта. Здесь сильный уклон, подрядчик грамотно сработал, и теперь проблем с водоотведением нет. По поводу детской площадки также нет замечаний, мы осуществляли регулярный контроль на каждом этапе, все пожелания жителей удовлетворены, работы выполнены качественно и в срок", - прокомментировал Карп Диденко.

Двор принят без замечаний.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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