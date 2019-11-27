В Москве появилась розовая железнодорожная платформа

В Москве сооружают временную деревянную платформу "Дмитровская" на первом центральном диаметре.

Ее выкрасили в ярко-розовый цвет - таким обозначен на схемах второй центральный диаметр, на который здесь можно будет сделать пересадку.

Сейчас поезда курсируют по первому, оранжевому, диаметру между Савеловским вокзалом и "Тимирязевской" без остановки. Но вскоре между ними появится платформа "Дмитровская", с которой можно будет перейти на одноименные станции и второго диаметра, и Серпуховско-Тимирязевской линии метро.