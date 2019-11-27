В РГДБ пройдет Всероссийский фестиваль детской книги

С 29 ноября по 1 декабря в Российской государственной детской библиотеке пройдет настоящий книжный марафон, посвященный научно-популярной литературе - VI Всероссийский фестиваль детской книги. Он будет идти в течение трех дней практически нон-стоп. В программе - более 100 мастер-классов, лекций, встреч с писателями, презентаций книг, спектаклей, показов мультфильмов и диафильмов.

На многочисленные вопросы "маленьких почемучек" помогут ответить писатели Юрий Нечипоренко, Лариса Алиева, поэт Мария Рупасова, антрополог - популяризатор науки Станислав Дробышевский и многие другие.

Программа насыщена и мастер-классами. Например, с помощью умной книги Юлии Антоновой "Сказ про то, как Иван царство спас" юных гостей фестиваля научат основам финансовой грамотности: расскажут, как составлять свой первый бюджет, экономить и копить. А вместе с ведущими Мариной Дороченковой и Анной Кравчук на мастер-классе по книге "Где живут динозавры. Секрет говорящих камней" (в рамках проекта "Мобильный музей") ребята смогут стать настоящими палеонтологами, подержать в руках окаменевшие останки древних животных и растений и научиться читать "каменную летопись".

Маленьких гостей познакомят не только с точными науками и историей: их ожидает мастер-класс "Цвет, рифма и гармония" от поэта и писателя Маши Лукашкиной, которая ответит на вопрос, как отличить ямб от хорея, что такое рифма и гармония и причем тут математика?

В воскресенье, 1 декабря, библиотека приглашает юных читателей погрузиться в мир диафильмов вместе с артистами театра и кино Юлией Такшиной, Дарьей Мельниковой и Валерием Федоровичем. Современные дети едва ли знакомы с этим "волшебным фонарем", который телевизоры, смартфоны и планшеты благодаря своему удобству практически полностью вытеснили из жизни. Ведь для просмотра диафильмов нужна особенная обстановка: темное помещение, ничем не заставленная белая стена (или на худой конец натянутая простыня) и, конечно же, проектор, который передает изображение с карточек на импровизированный экран. Картинки оживают, и происходит настоящее чудо, которое способно захватить не только детей, но и взрослых.

А еще в рамках фестиваля в Большом выставочном зале можно будет посетить экспозицию картин-подарков от художников библиотеки и познакомиться с проектом "Улыбчивые чуда": увидеть оживших в руках московских и минских художников героев лучших современных книг для детей.

Вход для всех гостей фестиваля во все дни его работы свободный. А с более подробной программой Всероссийского фестиваля детской книги можно ознакомиться на официальном сайте РГДБ.