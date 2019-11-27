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27.11.2019 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Текст: Антон Валагин (Тула)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона. Инцидент произошел у дома № 106 по улице Болдина.

Учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк

- Утром двое мужчин нашли пакет возле автомобиля. Они развернули его, и произошел хлопок. Один из мужчин получил травмы лица, он доставлен в больницу, - рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, СКР и ФСБ. Пострадавшего осматривают врачи, тяжесть нанесенного его здоровью ущерба устанавливается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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