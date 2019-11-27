В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона. Инцидент произошел у дома № 106 по улице Болдина.

- Утром двое мужчин нашли пакет возле автомобиля. Они развернули его, и произошел хлопок. Один из мужчин получил травмы лица, он доставлен в больницу, - рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, СКР и ФСБ. Пострадавшего осматривают врачи, тяжесть нанесенного его здоровью ущерба устанавливается.