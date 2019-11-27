За три года в Москве заменят почти 9 тысяч лифтов

В Москве утверждена программа обновления лифтового оборудования на 2021-2023 годы. За эти три года поменяют 8,8 тыс. подъемников. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков напомнил журналистам, что лифты меняют в рамках региональной программы капремонта, причем с 2018 года город отказался от продления срока службы лифтового оборудования. Поэтому вот уже второй год лифты меняют по истечении срока эксплуатации.

"Благодаря этому, в 2021-2023 годах жители более 2,2 тыс. домов получат новое оборудование на 3 года раньше запланированного срока. Всего с 2011 года в городе заменено более 33 тыс. лифтов - это фактически четверть от их общего количества", - уточнил Петр Бирюков. Он напомнил, что в текущем году из 1820 подъемников было заменено 1,2 тыс. А в будущем году заменят 2,7 тыс. лифтов.

Бирюков отметил, что в рамках капремонта идет полная замена узлов и агрегатов лифтового оборудования. Если в подъезде несколько подъемников - меняют их по очереди. Там, где позволяет лифтовая шахта, входной проем увеличивают за счет дверей с телескопической конструкцией. При отделке кабины используют современные износостойкие материалы, панель управления оборудована кнопками с подсветкой и со шрифтом Брайля.