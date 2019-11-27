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27.11.2019 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителю Брянска продали бордюр вместо двигателя

Текст: Антон Валагин (Брянск)
Фото: УМВД по Брянской области Продавец бордюров в момент отправки посылки. Фото: УМВД по Брянской области
Продавец бордюров в момент отправки посылки. Фото: УМВД по Брянской области

Брянские полицейские оперативно раскрыли мошенничество, жертвой которого стал молодой житель областного центра.

В Волгограде серийная мошенница обманула людей на 2,5 млн рублей

В соцсети брянец увидел объявление о продаже мотоциклетного мотора по выгодной цене. Связался с продавцом и, хотя поначалу был настроен скептически, договорился об оплате после получения агрегата - с небольшим авансом. Парень перевел продавцу 2200 рублей, а через несколько дней получил на почте кусок бордюрного камня, завернутый в газету.

Житель Брянска обратился в полицию и, хотя мошенник изменил в почтовой квитанции адрес и фамилию, правоохранителям понадобилось всего двое суток, чтобы его отыскать. Момент отправки посылки зафиксировала установленная в почтовом отделении камера, остальное было делом техники, рассказали в УМВД по Брянской области.

Продавцом бордюров оказался 15-летний житель подмосковного Чехова, ранее не попадавший в поле зрения полиции. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск
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