Жителю Брянска продали бордюр вместо двигателя

Брянские полицейские оперативно раскрыли мошенничество, жертвой которого стал молодой житель областного центра.

В соцсети брянец увидел объявление о продаже мотоциклетного мотора по выгодной цене. Связался с продавцом и, хотя поначалу был настроен скептически, договорился об оплате после получения агрегата - с небольшим авансом. Парень перевел продавцу 2200 рублей, а через несколько дней получил на почте кусок бордюрного камня, завернутый в газету.

Житель Брянска обратился в полицию и, хотя мошенник изменил в почтовой квитанции адрес и фамилию, правоохранителям понадобилось всего двое суток, чтобы его отыскать. Момент отправки посылки зафиксировала установленная в почтовом отделении камера, остальное было делом техники, рассказали в УМВД по Брянской области.

Продавцом бордюров оказался 15-летний житель подмосковного Чехова, ранее не попадавший в поле зрения полиции. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).