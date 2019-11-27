Двух пьяных авиадебоширов сняли с рейса в Хабаровске

Транспортные полицейские сняли двух нетрезвых авиадебоширов с рейса Хабаровск-Фукуок.

Сообщение о том, что 44-летний мужчина и его 39-летняя жена нарушают общественный порядок на борту самолета, готовящегося к вылету во Вьетнам, поступило от диспетчера службы авиационной безопасности в хабаровском аэропорту. Правоохранители доставили супругов в дежурную часть.

"При этом мужчина продолжал вести себя агрессивно, оскорблял грубой нецензурной бранью сотрудника пограничного контроля, угрожал ему расправой и пытался нанести телесные повреждения", - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Медосвидетельствование показало 1 промилле алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе, у женщины - 1,3. Первый арестован на двое суток, вторая отделалась штрафом в 500 рублей.

Кроме того, в отношении дебошира проводится процессуальная проверка. Ее материалы направят в ДВСУТ СК РФ для принятия решения о возбуждения уголовного дела об оскорблении представителя власти.