Хабаровчанин с отверткой напал на сотрудников ДПС

Вооруженный отверткой хабаровчанин напал на сотрудников полиции, когда те попытались его задержать.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 67-летний мужчина был лишен права управления автомобилем за то, что оставил место ДТП. Однако он вновь сел за руль и совершил аналогичное правонарушение. При этом на контакт с полицией выходить отказался, так что для составления административного протокола к нему на дом приехал сотрудник УГИБДД.

Мужчина нецензурно обозвал гостя и скрылся от него на машине. Автомобиль по ориентировкам обнаружили на улице Павла Морозова. На требование инспекторов остановиться водитель наоборот увеличил скорость. Но не справился с управлением и врезался в попутку. Выйдя из машины, пенсионер попытался ударить отверткой догнавших его полицейских.

"В виду того, что действия хабаровчанина представляли опасность для жизни и здоровья окружающих, инспекторы ДПС применили для задержания водителя физическую силу", - говорится в сообщении.

По факту происшествия ведется проверка.

Известно, что в прошлом году нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Кроме того, на него неоднократно составляли административные протоколы за различные нарушения ПДД.