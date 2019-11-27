Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город

Соглашение о реализации в Южно-Сахалинске пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" было подписано на дальневосточном форуме "Умный город - комфортная среда для жизни", проходящем 27-28 ноября в Якутске.

"Соглашение - это некая формализация отношений между министерством и муниципальным образованием. Третьей стороной, как правило, выступает субъект Российской Федерации, - сказал, комментируя событие, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. - Муниципалитет вместе с субъектом РФ берет на себя обязательства выполнить некий стандарт, который был выработан нашим министерством. А министерство, со своей стороны, также помогает, оказывая всяческую методологическую помощь".

Подобные соглашения подписали уже более 70 городов России. При этом четкого определения, что такое "умный город", ни в России, ни в мире не существует.

По словам Якушева, ежегодно будет формироваться так называемый индекс IQ городов. Первый рейтинг будет составлен уже в этом году и будет синхронизирован с заграничными рейтингами. Таких рейтингов пока достаточно много, но, как считает министр, рано или поздно все придут к тому, что такой индекс должен быть один.

Для апробации проекта 177 городов из 83 регионов России представили Минстрою информацию по 60 показателям цифровой трансформации городского хозяйства. В их числе - городское управление, инновации для городской среды, интеллектуальная система общественной безопасности, социальные услуги, инфраструктура сетей связи, умное ЖКХ, умный городской транспорт, а также туризм, сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат. Набор охватывает практически все сферы деятельности жителей города.

"При составлении IQ городов мы будем смотреть не только на величину показателя, но и на динамику его изменения, - сказал Якушев. - Вполне очевидно, что у городов разные исходные данные. Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в городе и регионе. После того как IQ городов будет разработан и опробирован, он может быть включен в индекс качества городской среды, который впервые был рассчитан в этом году".

Для помощи в реализации проекта создан банк решений "Умного города" - интернет-портал, на котором размещаются зарекомендовавшие себя на практике решения. Сейчас на портале более 350 проектов, которые апробированы в разных городах нашей страны и доказали свое право на жизнь. На следующий год Минстрой планирует запустить конкурс лучших решений в части реализации региональных программ цифровизации городской инфраструктуры. По итогам конкурса планируется выдавать городам порядка 30-40 миллионов рублей.