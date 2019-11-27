Нефтепровод ВСТО выходит на максимальную мощность работы

Компания "Транснефть" 27 ноября этого года выводит на проектную мощность работы трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан". По ней российская нефть доставляется на Дальний восток и экспортируется в страны АТР. Трубопровод состоит из двух очередей: ВСТО-1 - от Тайшета до терминала в городе Сковородино Амурской области на границе с Китаем, теперь по нему можно прокачивать 80 млн тонн нефти (было 58 млн тонн), и его продолжение ВСТО-2 до порта Козьмино на Японском море, теперь его мощность составляет 50 млн тонн в год (было 20 млн тонн).

По итогам 2018 года объем коммерческой поставки нефти в КНР через отвод Сковородино-Мохэ (ответвление трубопровода в Китай) составил 28,3 млн тонн в год. В текущем году планируется достижение уровня поставок до 30 млн тонн. В 2018 через порт Козьмино было экспортировано 30,4 млн тонн, в текущем году - 32,7 млн тонн. В 2020 году в соответствии с заявками нефтекомпаний объем отгрузки нефти ожидается на уровне 34 млн тонн.

По трубопроводу прокачивается экспортный сорт российской нефти ESPO, предназначенный, главным образом, для китайского рынка. Ресурсной базой нефтепровода служат месторождения Западной и Восточной Сибири, а также Якутии. Трубопроводная система создана с учетом передовых достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводов, обладает высоким уровнем надежности и минимальным воздействием на окружающую среду, сказано в пресс-релизе компании.