В Бурятии снесут очистные сооружения, в которые врезался самолет

Северобайкальский городской суд обязал администрацию района снести очистные сооружения в аэропорту Нижнеангарска. В них в июне этого года врезался пассажирский самолет Ан-24.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, строительство не было согласовано с Росавиацией. Здание очистных сооружений возведено на земельном участке, вплотную примыкающем к взлетно-посадочной полосе. Это создает угрозу безопасности воздушных судов.

Суд признал незаконным разрешение администрации на ввод очистных сооружений и сети наружной канализации, их эксплуатация запрещена.

Напомним, авиакатастрофа произошло 27 июня в 10:30 в Бурятии. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Четверо из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.