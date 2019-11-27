В Якутии два человека погибли при провале грузовика под лед

Два человека погибли при провале грузовика на ледовой переправе через реку Лена неподалеку от Якутска.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Якутии, трагедия произошла на официально открытой переправе Хатассы - Павловск из-за превышения допустимо разрешенной массы автомобиля. Движение по переправе, открытой 25 ноября, разрешено для машин с разрешенной максимальной массой до трех тонн. На следующий день после открытия ледовой дороги для легковушек грузовик-пятитонник отъехал от берега на 150 метров, после чего провалился.

В кабине находились три человека. Выскочить на лед удалось лишь одному. Тела двух погибших водолазы подняли на поверхность в ночь со вторника на среду.

Спасшегося доставили в больницу в состоянии шока и с сильным переохлаждением.

Сейчас переправа закрыта для движения всех видов транспорта.