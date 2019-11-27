В каких регионах больше платят по налогам за жилье и за землю

Транспортный налог оказался самым объемным среди имущественных налогов, которые предстоит оплатить гражданам до 2 декабря 2019 года. Такие расчеты эксклюзивно для "Российской газеты" предоставила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты вычислили средний платеж по стране транспортного, земельного и налога на имущество физлиц.

Хозяину собственного дома в счет имущественного налога до 2 декабря придется заплатить в среднем 1 279 рублей, а квартиры или комнаты - 1 319 рублей. Налог на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство составит 1 406 рублей, а садовод заплатит в два раза меньше - 644 рубля.

Транспортный налог - дело посерьезнее. Его средний платеж в 2,3 раза больше, чем на жилую недвижимость и в 2,1 раза - чем на участок под строительство дома. И в 4,6 раза выше, чем на садовый участок. Как уже писала "РГ", в среднем автовладелец в этом году отдаст в бюджет 3 006 рублей. Разумеется, все это средние для страны цифры, и они сильно различаются в зависимости от региона, уточняет FinExpertiza.

Соотношение налогов по регионам аналитики рассчитали по итогам прошлого года, когда граждане оплачивали имущественные налоги за 2017 год. За тот период эксперты тоже признали самым "выдающимся" транспортный налог. На него в 2018 году пришлось более половины всех имущественных налоговых поступлений от физических лиц. Это 55 процентов или более 132 миллиардов рублей. Тогда как доля налога на недвижимость была 26 процентов, а земельного - 19 процентов.

Такая картина характерна практически для всех регионов, говорят аналитики. Однако в некоторых из них доля транспортного налога во всех поступлениях от имущественных налогов превысила 75 процентов. В Сахалинской области - 75,8, Карелии - 76,7, Марий Эл 81,46 и в Камчатском крае - 83,1 процента.

Но есть и исключения из общей статистики. Это Томская и Свердловская области. Здесь впереди налог на имущество - 44,2 и 43,36 процента соответственно. Не в таком масштабе, но все равно большим подспорьем для местных бюджетов налог на имущество также является в Москве, Мурманской области и Вологодской области.

Если же сравнивать земельный налог и на имущество, то в большинстве регионов объемы сборов за дома и квартиры превышают сборы за земельный участок. Но в 35 регионах ситуация обратная. В них наиболее значимым для наполнения местных бюджетов оказался именно земельный налог. "Наиболее ярко это ситуация проявляется в Калмыкии - 39,48 процента всех поступлений от владения имуществом, - говорится в исследовании, - в Московской области - 36,86, Оренбургской области - 36,31, Ставропольском крае - 35,58 и в Калужской области -34,63".