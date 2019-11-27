В Магаданский суд направлено уголовное дело об убийстве ребенка

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение и направила в областной суд уголовное дело в отношении 65-летнего рецидивиста, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину, уже имевшего судимость, обвинили в совершении нескольких преступлений: убийстве, изнасиловании и надругательстве над телом умершей малолетней девочки.

Напомним, четырехлетняя девочка пропала 12 мая во время прогулки. Около полудня она ушла с детской площадки и больше ее никто не видел.

К поиску ребенка подключились как сотрудники полиции, так и волонтеры. Спустя три дня после исчезновения малышку нашли мертвой.

В убийстве сначала заподозрили, а затем обвинили жителя поселка Снежный. Он признал свою вину. Городской суд постановил на время следствия заключить подозреваемого под стражу.

Расследование уголовного дела проходило под постоянным надзором аппарата областной прокуратуры. Государственное обвинение в суде поддержат самые опытные прокуроры.