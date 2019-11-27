МЧС России берет на контроль ситуацию с сезонными рисками и неблагоприятными погодными условиями. В экстренном ведомстве отмечают, что наступившая зима уже принесла первые жертвы. На реке Лена в Якутии погибли два человека.

Трагедия произошла на официально открытой еще 25 ноября ледовой переправе "Якутск - Хатассы - Павловск". Тем не менее лед не выдержал, и одна из проезжавших машин ушла под воду.

Водитель либо неверно оценил грузоподъемность своего автомобиля, либо не знал, что власти разрешили выезд на лед машинам массой до трех тонн, либо проигнорировал ограничение, что в результате стоило ему и его напарнику жизни. Сейчас с этим предстоит разбираться следователям.

В ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) отмечают, что под воду ушел грузовик массой в пять тонн. Из трех человек в нем одному удалось выбраться, а двое утонули. Водолазы подняли тела погибших и передали их в следственные органы. Ледовую переправу временно закрыли.

На проведение превентивных мер подобных происшествий акцентировал внимание первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Проблема с ледовыми переправами не единственная для спасателей зимой.

Экстренные службы только что закончили восстанавливать электроснабжение в трех населенных пунктах Иркутской области, а также теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Саяногорск в Хакасии. Всего за прошедшую неделю в стране произошло 57 аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.

Кстати, кое-где лед не только не встал, а еще и наблюдаются подтопления. Подразделения МЧС России продолжают дежурить на водных объектах, особенно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В ведомстве отметили, что в Новгородской области остаются подтопленными 154 приусадебных участка, 7 мостов и 16 участков автодорог.

МЧС также призывает водителей быть предельно внимательными в связи с прогнозируемыми на ближайшую неделю сильными дождями, снегом и гололедом на Дальнем Востоке и северо-западе страны.

Между тем

Жители карельского села Вешкелица спасли потерявшего силы лебедя. Сначала они просили об этом специалистов, но, не дождавшись помощи, сами разработали настоящую спасательную операцию: вышли на еще неокрепший лед озера Кирикиярви - кто на лыжах, кто просто в сапогах - и несколько часов бегали за птицей. Когда она обессилила, на нее накинули сетку и принесли на берег.

Эта история началась с того, что жители Вешкелицы заметили на озере пару лебедей. Одна птица, скорее всего, самка - была ранена, а второй лебедь улетал и все время находился рядом. В министерстве природных ресурсов Карелии заявили, что для спасения птицы прикладывали все усилия. Но навигация, мол, закрыта, использование плавсредств и выход на лед запрещен. И тогда за дело взялись жители села - они сами спасли замерзающего лебедя. Его приютила и отогрела одна из местных жительниц. Сельчане хотят отвезли птицу в поселок Суоярви к ветеринару.

Подготовила Светлана Цыганкова (Петрозаводск)