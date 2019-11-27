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27.11.2019 19:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ушли под лед

В МЧС России предупреждают о сезонных рисках с приходом холодов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
МЧС России берет на контроль ситуацию с сезонными рисками и неблагоприятными погодными условиями. В экстренном ведомстве отмечают, что наступившая зима уже принесла первые жертвы. На реке Лена в Якутии погибли два человека.

Трагедия произошла на официально открытой еще 25 ноября ледовой переправе "Якутск - Хатассы - Павловск". Тем не менее лед не выдержал, и одна из проезжавших машин ушла под воду.

Фото: iStock
В МЧС объяснили, по какому льду опасно ходить и кататься

Водитель либо неверно оценил грузоподъемность своего автомобиля, либо не знал, что власти разрешили выезд на лед машинам массой до трех тонн, либо проигнорировал ограничение, что в результате стоило ему и его напарнику жизни. Сейчас с этим предстоит разбираться следователям.

В ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) отмечают, что под воду ушел грузовик массой в пять тонн. Из трех человек в нем одному удалось выбраться, а двое утонули. Водолазы подняли тела погибших и передали их в следственные органы. Ледовую переправу временно закрыли.

На проведение превентивных мер подобных происшествий акцентировал внимание первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Проблема с ледовыми переправами не единственная для спасателей зимой.

Экстренные службы только что закончили восстанавливать электроснабжение в трех населенных пунктах Иркутской области, а также теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Саяногорск в Хакасии. Всего за прошедшую неделю в стране произошло 57 аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды

Кстати, кое-где лед не только не встал, а еще и наблюдаются подтопления. Подразделения МЧС России продолжают дежурить на водных объектах, особенно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В ведомстве отметили, что в Новгородской области остаются подтопленными 154 приусадебных участка, 7 мостов и 16 участков автодорог.

МЧС также призывает водителей быть предельно внимательными в связи с прогнозируемыми на ближайшую неделю сильными дождями, снегом и гололедом на Дальнем Востоке и северо-западе страны.

Между тем

Жители карельского села Вешкелица спасли потерявшего силы лебедя. Сначала они просили об этом специалистов, но, не дождавшись помощи, сами разработали настоящую спасательную операцию: вышли на еще неокрепший лед озера Кирикиярви - кто на лыжах, кто просто в сапогах - и несколько часов бегали за птицей. Когда она обессилила, на нее накинули сетку и принесли на берег.

У погибших в Карелии птиц нашли опасную болезнь

Эта история началась с того, что жители Вешкелицы заметили на озере пару лебедей. Одна птица, скорее всего, самка - была ранена, а второй лебедь улетал и все время находился рядом. В министерстве природных ресурсов Карелии заявили, что для спасения птицы прикладывали все усилия. Но навигация, мол, закрыта, использование плавсредств и выход на лед запрещен. И тогда за дело взялись жители села - они сами спасли замерзающего лебедя. Его приютила и отогрела одна из местных жительниц. Сельчане хотят отвезли птицу в поселок Суоярви к ветеринару.

Подготовила Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

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