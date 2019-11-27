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27.11.2019 10:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье учителя заподозрили в избиении ребенка

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство образования Амурской области проводит проверку жалобы об избиении ученика пятого класса школы поселка Октябрьский Зейского района Приамурья. Тетя мальчика сообщила о том, что один из педагогов бил ребенка ногами.

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- Учитель физкультуры Александр Десятов 7 ноября отсутствовал на уроке и среди учеников завязалась драка. Через некоторое время он появился, выволок моего племянника в раздевалку и испинал там. Побои были сняты в местной больнице, - рассказала женщина корреспонденту "РГ".

- Проверка продолжается, мы рассматриваем все материалы, которые нам предоставлены. Однозначно видно нарушение в поведении учителя, который покинул урок. За это ему вынесено дисциплинарное взыскание. Достоверной информации о том, что педагог бил ребенка у нас пока нет, - пояснила министр образования Приамурья Светлана Яковлева.

Она также добавила, что подобные жалобы в последнее время стали поступать в министерство чаще и "уже очевидно, что профилактика подобных случаев дает сбой".

В полиции "РГ" заявили, что по сообщению проводится проверка, но давать комментарии до ее окончания отказались.

Фото: iStock
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Директор школы говорит, что учитель не бил ребенка, а мальчик продолжает ходить в школу, и у него нет претензий к педагогу. Более подробный комментарий женщина давать отказалась, считая это не корректным, поскольку является женой Десятова.

Однако сельский депутат Тамара Яблокова сообщила, что претензии к работе учителя были уже давно. Дети часто жалуются на его грубость.

- Люди у нас забитые, боятся за себя постоять, вот часто все с рук и сходит, - говорит Яблокова.

В том, что школа, о которой идет речь, проблемная признался и начальник отдела образования Зейского района Андрей Сотник.

- Честно вам скажу, мне не позволили провести полноценную проверку этого случая. У этого учителя оказалось много заступников, - рассказал Сотник.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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