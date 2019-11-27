В Приморье разработали материал для поиска взрывчатки

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий разработали сверхчувствительный сенсорный элемент.

С его помощью будет можно определить мельчайшие следы взрывчатки, вести экологический мониторинг и проводить медицинские и криминалистические экспертизы, сообщила пресс-служба ДВФУ.

В лабораторных условиях он может найти токсичные молекулы в жидкостях и газах всего за несколько минут, рассказал участник научного коллектива Александр Кучмижак.

Основой разработанного сенсора стал так называемый "черный" кремний, покрытый слоем карбазола толщиной в одну молекулу. Подобные процессы называются химической функционализацией, так как они получают какие-то конкретные свойства, в данном случае - реагируют на молекулы нитроароматических соединений.

"Нитроароматические соединения входят в число наиболее опасных для окружающей среды, куда они попадают через сточные воды производств лаков, красок, растворителей, военных производств. Они содержатся во многих взрывчатых смесях. Обнаруживать их в сверхмалых концентрациях очень трудно", - пояснил Александр Кучмижак.

Стоимость изготовления сенсорной платформы в сравнении с существующими аналогами не высока. Плюс ее можно использовать много раз.