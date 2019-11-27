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27.11.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье подросток раздал одноклассникам шарики ртути

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье школу №3 в селе Хороль закрыли до понедельника из-за разлива ртути. Опасный жидкий металл в банке принес в школу ученик седьмого класса. Шарики он раздавал всем желающим. Часть ртути попала на деревянный пол, сообщили в администрации Приморья.

По словам вице-губернатора края Натальи Бондаренко, все 270 учеников школы были отправлены домой.

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"Учебный процесс приостановлен до полного проведения комплекса демеркуризационных мероприятий. Школу охраняет наряд полиции", - рассказала она, отметив, что сейчас правоохранители выясняют, откуда школьник взял бутылку с ртутью.

Занятия в школе приостановлены ориентировочно до понедельника.

Как сообщил главный врач Хорольсклй ЦРБ Иван Белевич, в первый день с жалобами на плохое самочувствие к ним обратился один ученик школы №3. Его госпитализировали, но осмотр и лабораторные исследования исключили отравление парами ртути. По словам главврача, доктора осмотрят всех учеников пострадавшей школы.

Проверку по факту случившегося в учебном заведении начала прокуратура.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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