Депутаты Заксобрания Приморья приняли закон "О статусе административного центра Приморского края". Теперь Владивосток официально считается столицей края. Собственно, административным центром Приморья город считался давно, но официального статуса столицы у Владивостока не было.

Это решение принято единогласно сразу в трех чтениях для того, чтобы город мог осуществлять функции административного центра региона. Статус краевой столицы позволит Владивостоку получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры, участие в федеральных и международных мероприятиях, сделать жизнь горожан комфортнее, чтобы она соответствовала теперь уже двум статусам - столицы Дальневосточного федерального округа и Приморского края", - говорит глава Думы города Андрей Брик.

По информации пресс-службы края, Владивосток как столица Приморья может рассчитывать на получение 300 миллионов рублей в год на исполнение столичных функций. Здесь проходит множество международных мероприятий.

Город уже является столицей Дальневосточного федерального округа.

Этот статус Владивосток получил согласно Указу президента от 13 декабря 2018 года "О внесении изменения в перечень федеральных округов...". Тогда столица округа из Хабаровска была перенесена во Владивосток.