Новости

Путин получил подарок от главы Давосского форума 21:10
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа 21:01
Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря 20:40
Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста 20:30
Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости 20:18
Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса 19:56
Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России 19:50
Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе 19:45
Сенатор от Крыма сочла популизмом претензии Украины на Азовское море 19:33
Бывшая жена обвинила хоккеиста сборной России в похищении детей 19:31
ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи 19:30
Skoda объявит российские цены на кроссовер Karoq 11 декабря 19:30
Москвичам пообещали ледяной дождь 19:21
Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов 19:14
В Москве частично закроют доступ на Красную площадь 19:14
Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве 18:20
За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей 18:08
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ 17:52
Американцу по ошибке пересадили почку 17:51
Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город 17:46
Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 19:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Двойной статус

Владивосток официально стал столицей Приморского края
Текст: Ольга Журман (Приморье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
Депутаты Заксобрания Приморья приняли закон "О статусе административного центра Приморского края". Теперь Владивосток официально считается столицей края. Собственно, административным центром Приморья город считался давно, но официального статуса столицы у Владивостока не было.

Это решение принято единогласно сразу в трех чтениях для того, чтобы город мог осуществлять функции административного центра региона. Статус краевой столицы позволит Владивостоку получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры, участие в федеральных и международных мероприятиях, сделать жизнь горожан комфортнее, чтобы она соответствовала теперь уже двум статусам - столицы Дальневосточного федерального округа и Приморского края", - говорит глава Думы города Андрей Брик.

Фото: РИА Новости
Станет ли Владивосток еще одной культурной столицей России

По информации пресс-службы края, Владивосток как столица Приморья может рассчитывать на получение 300 миллионов рублей в год на исполнение столичных функций. Здесь проходит множество международных мероприятий.

Город уже является столицей Дальневосточного федерального округа.

Этот статус Владивосток получил согласно Указу президента от 13 декабря 2018 года "О внесении изменения в перечень федеральных округов...". Тогда столица округа из Хабаровска была перенесена во Владивосток.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели