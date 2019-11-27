Замерзший на трассе "Колыма" испанец решил повторить путешествие

Повторить попытку добраться на велосипеде из Магадана в Иркутск, к озеру Байкал планирует испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес.

Напомним, почти год назад мужчина выдвинулся в путь из столицы Колымы в 50-градусный мороз и во время одной из остановок чуть не замерз насмерть на трассе. Там его, ночующим в палатке, обнаружили три брата-ингуша и привезли в ближайший населенный пункт - город Сусуман.

Велопутешественник сообщил РИА Новости, что сейчас полностью восстановился и в конце декабря хочет вновь вернуться в Россию, чтобы все-таки воплотить свою задумку. Он уверяет, что теперь, когда знает, что его ждет, хорошо подготовился к поездке.

"Надеюсь, на это раз все пройдет удачно", - говорит испанец.

Добраться до знаменитого озера иностранец планирует в конце февраля или начале марта.