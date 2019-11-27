Городская Дума Ульяновска приняла бездефицитный бюджет

Впервые городской бюджет Ульяновска на 2020 год и плановый трехлетний период принят без дефицита. Рассмотрение законопроекта стало главным вопросом на заседании гордумы 27 ноября.

- Городской бюджет вышел на бездефицитный уровень. Более половины доходной части - это поступления из областной казны. При поддержке губернатора доходная часть ульяновского бюджета на 2020 год почти на два миллиарда рублей увеличена по сравнению с первоначальным бюджетом этого года.

Поскольку средства из регионального бюджета предусмотрены заранее, мы имеем возможность вовремя провести торги и закупки, чтобы успеть выполнить работы по ремонту и благоустройству в установленные сроки, - говорит председатель Городской Думы Илья Ножечкин.

В следующем году будет увеличено финансирование на благоустройство и создание комфортной городской среды. Они затронут не менее 200 дворов.

Другим важным вопросом остается состояние городского транспорта. Благодаря поддержке Губернатора и депутатов фракции "Единой России" в Законодательном Собрании ситуация должна измениться за счет поступления средств из регионального бюджета. Для обновления парка планируется закупить 70 трамваев.

Как отметили депутаты гордумы, бюджет-2020 сбалансирован и сформирован с учетом указов президента России, стратегии социально-экономического развития города и имеет социальную направленность.

- Все обычно говорят о расходах, но нужно думать и доходах в бюджет. Люди должны быть трудоустроены, должен развиваться бизнес, открываться на территории города новые предприятия. Поэтому бизнес должен получать поддержку и такая городская программа должна быть. В городском бюджете предусмотрены меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели предусмотрено 16 миллионов рублей. Предполагается, что поддержку в виде субсидий получит не менее 59 субъектов предпринимательства, в том числе в сфере туриндустрии, - пояснила председатель бюджетного комитета гордумы Ульяновска Алсу Айзатуллина.

Из общей расходной части в 11,4 миллиарда рублей на социально-культурную сферу будет направлено почти 6,6 миллиарда рублей. Продолжится капитальных ремонт в школах и детских садах. Завершится программа по замене оконных блоков в дошкольных учреждениях, после чего перейдут к учреждениям дополнительного образования.

- Мы добились того, что в следующем году в городе будет установлено не менее 60 детских и 100 спортивных площадок. Будут отремонтированы дворы в 22 школах. Расширятся меры социальной поддержки в рамках реализации программы "Забота", - говорит председатель социального комитета гордумы Ульяновска Игорь Крючков.

Продолжится реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

- Около 1,1 миллиарда рублей выделено на ремонт дорог на проспекте Ульяновском, улице Верхнеполевой, Московском шоссе и другим. Всего в городе планируется отремонтировать 19 магистральных дорог, - уточнил председатель профильного комитета гордумы Ульяновска Дмитрий Плохих.

Больше всего вопросов к проекту бюджета возникло у представителей комитета ЖКХ. На финансирование программы по капремонту многоквартирных домов заложено 80 миллионов рублей. Депутаты настаивают, чтобы эта цифра была не менее 100 миллионов рублей. Также парламентарии включили поправку о приобретении дополнительных земельных участков под размещение мест захоронения в Заволжском районе, на эти цели в бюджете предусмотрели 500 тысяч рублей.

- Ежегодно в бюджете закладывались средства на содержание ливневых канализаций, но обращали внимание только на магистральные дороги. Мы настаиваем, чтобы содержание всех ливневых канализаций без исключений осуществляло муниципальное предприятие. Это отражено в соглашении. Помимо этого, мы будем добиваться выделения 35 миллионов рублей на строительство ливневок в следующем году, - говорит председатель профильного комитета гордумы Денис Седов.

Предусмотрены расходы на реализацию гражданских инициатив.

- В следующем году будет реализовано не менее 15 проектов ТОС на сумму 40 миллионов рублей. Они направлены на развитие дворового спорта. Также будет праздноваться 75-летие Великой Победы. Запланированы средства на патриотическое воспитание молодежи, помощь ветеранам и пожилым людям, - говорит председатель комитета по местному самоуправлению и развитию гражданского общества гордумы Ульяновска Николай Лазарев.