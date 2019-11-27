Казанский федеральный университет отмечает юбилей

Один из старейших вузов страны широко празднует 215-летие. Свой путь он начинал в XVIII веке как Императорский Казанский, а в век XXI вступил в статусе федерального университета.

Казанский университет пережил немало потрясений. Менялись эпохи, а с ними и названия вуза, но он сохранялся и развивался. Фото: Олег Носов

В 1804 году император Александр I подписал Утвердительную Грамоту, в которой повелел на месте Казанской гимназии "...учредить Университет, дабы существование сего благотворного заведения соделать навсегда неприкосновенным". За свою более чем двухвековую историю Казанский университет пережил немало потрясений. Менялись эпохи, а с ними названия вуза на фасаде белоснежного здания с колоннами, но он сохранялся и развивался.

По случаю торжеств глава республики Рустам Минниханов наградил КФУ орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан". Принял его ректор вуза Ильшат Гафуров.

- Нельзя представить историю Казани и нашей республики без главного образовательного и научного комплекса, - сказал Рустам Минниханов. - Здесь ни на минуту не останавливалась деятельность - так было и во время революции, и в ходе Великой Отечественной войны.

Отличным подарком к юбилею стало и попадание КФУ в сотню лучших вузов мира предметного рейтинга "Образование" Times Higher Education (THE). Он первый российский университет, добившийся таких результатов. К слову, в дни юбилейных торжеств гостем КФУ стал директор по управлению знаниями авторитетного британского рейтингового агентства THE Фил Бэти. Поздравляли вуз с юбилеем и многие ученые, политические деятели республики, окончившие в разное время Казанский университет.

Сейчас в КФУ учатся более 50 тысяч студентов.Из них почти 10 тысяч - иностранцы

Вообще за свою историю он выпустил более 80 действительных членов и членов-корреспондентов РАН. В стенах вуза было сделано множество мировых открытий. А уж сколько знаменитостей здесь училось! Из них, пожалуй, можно было бы собрать целый "поток". Это Николай Лобачевский, Лев Толстой, Александр Бутлеров, Сергей Аксаков, Милий Балакирев, Велимир Хлебников и, конечно, Владимир Ульянов-Ленин.

Отношения с альма-матер складывались у них по-разному. Юный граф Толстой учился неплохо, но дисциплина у него хромала. Сам писатель вспоминал: "Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям; любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей..."

Со своей историей и нынешними достижениями в юбилейный месяц университет постарался познакомить как можно больше татарстанцев. Был организован "Научный десант КФУ", который объехал 18 районов республики. Молодым и взрослым показывали всевозможные опыты, читали лекции.

Казанский университет является одним из крупнейших в стране. Сейчас тут учатся более 50 тысяч студентов. Из них почти 10 тысяч - иностранцы.