Пермские приставы нашли должницу по свадебным фото

С помощью свадебной фотографии, выложенной в социальной сети, пермские судебные приставы установили местоположение задолжавшей жительницы.

Молодая женщина из Чернушинского района оформила кредит под залог жилого дома и четырехкомнатной квартиры, однако выплачивать долг не торопилась. Вместо этого она через сайт знакомств завела роман с гражданином Австрии, вышла за него замуж и переехала за границу. Должницу выдала публикация в Instagram, которая была подписана: "Свадьба в Вене".

ФССП по Пермскому краю арестовал имущество женщины, ее дом и квартира выставлены на торги.