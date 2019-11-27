Пожизненно осужденный житель Прикамья сознался еще в шести убийствах

Житель города Краснокамска Пермского края, отбывающий пожизненное заключение за убийство трех человек, назвал имена еще шести своих жертв.

Как пояснили РГ в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники уголовного розыска неоднократно допрашивали 52-летнего осужденного. В результате им удалось раскрыть еще семь преступлений: шесть убийств и одно тяжкое причинение вреда.

При этом в уголовном розыске предполагают, что это еще далеко не все преступления, которые совершил осужденный.

Напомним, что первые три убийства осужденный совершил в 2004 и 2005 годах. В двух случаях его жертвами стали незнакомые ему люди, которых он убил с помощью ножа и молотка.