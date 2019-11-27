Самарская область возглавила медиарейтинг инвестклимата регионов

Самарская область возглавила медиарейтинг инвестиционного климата регионов, который подготовило Агентство стратегических инициатив. Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности регионов по улучшению инвестиционного и делового климата.

Самарская область закономерно оказалась в лидерах списка. С каждым днем все больше топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных компаний, властных структур и институтов развития говорят о Самарском регионе как об уникальной для России инвестплощадке.

К примеру, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, упоминая о заключении соглашения между правительством Самарской области и ОАО "РЖД" о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" отмечал, что команда региона действует крайне слаженно и оперативно.

- И здесь не было одностороннего движения РЖД и министерства транспорта - очень важно, что те люди, которые работают в команде губернатора, нацелены на успех, и мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от обсуждения до подписания этого соглашения. Не со всеми регионами у нас так быстро получается, - отметил федеральный чиновник.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров подчеркивает, что для инвесторов очень важно, когда региональные власти поддерживают и выступают гарантами при реализации проектов - берут часть рисков, создают условия.

- В итоге выгоду получают все: прежде всего, конечно, люди, поскольку это дополнительные рабочие места, регион - поскольку это рост валового продукта, а мы, российские железные дороги, получаем дополнительную возможность перевозить грузоотправителя, - добавляет Олег Белозеров. - Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по другим субъектам страны. Благодарен команде губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - люди проявили настойчивость. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные, и что немаловажно, очень быстро.

В свою очередь, управляющий директор международной инжиниринговой компании Linde Engineering Тильман Вайде говорит, что Самарская область и в Мюнхене, и внутри структуры Linde Group, которая является давним партнером региона, имеет очень хорошую репутацию.

- Все коллеги, которые когда-то здесь работали, имели опыт сотрудничества с Самарской областью, имеют исключительно положительные впечатления, - отмечает Тильман Вайде. - Мы возлагаем большие надежды на дальнейшее сотрудничество, у нас есть доверие к региону. Мы уже обсуждаем возможность реализации еще двух совместных проектов.

А председатель правления АРПП "Отечественный софт", генеральный директор группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская призналась, что она сама и коллеги были впечатлены Тольятти и Самарой.

- Видно, что в этом регионе бьет жизнь ключом, - отметила Наталья Касперская. - Нас заинтересовали меры поддержки, которые предоставляются резидентам ТОСЭР "Тольятти", особенно сниженные ставки по социальному налогу. Не секрет, что в IT-индустрии основные затраты приходятся на фонд оплаты труда, и таких условий как в Тольятти нет больше нигде. Обязательно проработаем с коллегами вопрос о сотрудничестве с Самарской областью!

Кстати, чуть больше месяца спустя проект компании "InfoWatch" по разработке цифровой платформы, предназначенной для реализации механизма интеграции банковских технологий, стал реализовываться в ТОР "Тольятти".

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Самарская область проводит комплексную политику, связанную с улучшением инвестиционно-предпринимательского климата. Это наш абсолютный приоритет! Именно такая траектория роста заложена в Стратегии долгосрочного развития региона. А потому сегодня всем инвесторам в Самарской области гарантированы комфорт и поддержка. Мы заинтересованы в процветании каждого нового предприятия, каждой компании. Их успех - это вклад в развитие экономики губернии, качество жизни наших жителей, престиж и благополучие региона в целом. Это абсолютный приоритет нашей команды!