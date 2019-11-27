Самарские учителя на селе бесплатно получат землю

В самарской области вводится новая мера господдержки. Учителя, которые впервые устроятся работать педагогами в школу в селах или в малых городах, смогут получить бесплатно участок земли. Такие поправки к закону N 94-ГД "О земле" внесли депутаты регионального парламента. Теперь их должны утвердить на заседании Самарской Губернской Думы.

Эта инициатива родилась в сельском Ставропольском районе региона, где сегодня больше всего в области не хватает педагогов. Впрочем, проблема есть почти в каждом селе или малом городе (с численностью менее 200 тысяч человек). Так, на начало октября в 21 муниципальном районе области не хватало 133 педагога. Чаще всего самарским школам не хватает учителей английского, русского языка и литературы. Меньше всего - дефицит преподавателей немецкого и французского языка, а также ОБЖ.

Судя по вакансиям на сайте минобразования области, предложить местным чиновникам учителям нечего. Как правило, возможности предоставить служебное жилье нет. Максимум, помогут с арендой. Сейчас в области для молодых педагогов на селе предусмотрены "подъемные" - 350 тысяч рублей. "Но этого мало. Выдавать бесплатный земельный участок - совсем другое дело. Думаю, это привлечет на село учителей", - считает директор Усольской школы Шигонского района Любовь Подлипалина.

В этом учебном заведении сейчас закрыты все вакансии. Но пенсионеры-учителя работают с большой нагрузкой - до 40 часов в неделю - и в любой момент могут выйти на заслуженный отдых. Молодые педагоги здесь очень нужны. Пытаются "выращивать" сами из учеников, которые остались на селе: предлагают устроиться в школу и параллельно получать заочное образование. Так в Усолье уже получили троих учителей.

Чаще всего школам не хватает учителей английского, русского языка и литературы. Меньше всего - дефицит преподавателей немецкого и французского языка, а также ОБЖ

Выделять бесплатные участки учителям будут уже со следующего года. Вкупе с госпрограммой "Земский учитель", по которой молодые педагоги могут рассчитывать на миллион рублей из казны, это поможет решить проблему дефицита специалистов, уверены в сельских школах. Учителя пустят корни.

Тем временем

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли закон об увеличении подъемных для молодых педагогов региона в два раза. С 1 января 2020 года начинающие учителя будут получать в качестве единовременной материальной помощи не четыре, а восемь должностных окладов - это примерно 60 тысяч рублей.

По данным министерства образования и науки края, в образовательные учреждения региона ежегодно трудоустраивается около 260 молодых учителей. При этом выпускники высших и средних специальных учебных заведений остаются социально незащищенными - уровень заработной платы у них минимальный. Поэтому многие из них не идут работать по специальности. Особенно сложно привлечь учителей в села. К тому же в разных типах учреждений оклады у педагогов отличаются. А в муниципальных районах в зависимости от климатической зоны действуют свои коэффициенты. Поэтому выплаты учителям будут рассчитываться в разных объемах.

Подготовила Юлия Гарднер