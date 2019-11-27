С 2020 года программа социального контракта распространится на все районы Вятки. Такое решение правительство Кировской области приняло по итогам работы проекта в пилотных муниципалитетах.

Пилотный проект удался

Проект стартовал в сельских населенных пунктах четырех районов области в 2014 году. Тогда многим казалось, что максимальная сумма пособия (35 тысяч рублей), выделяемого по контракту, вряд ли способна существенно помочь небогатым семьям. Но время показало, что люди активно включились в проект. Если в первый год такой возможностью воспользовались 42 семьи, то в прошлом - 528. Рост более чем в 10 раз. А всего с начала действия социального контракта им воспользовались более двух тысяч вятских семей.

Участниками пилотного проекта стали многодетные и неполные семьи, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход оказался ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Кировской области (в настоящее время - 10 330 рублей). При этом действовал и ряд ограничений. Например, на данной территории семья должна проживать не менее года, не иметь в собственности иного жилого помещения, кроме единственного пригодного для проживания, а если есть машина, то не моложе пяти лет. Кандидаты на получение пособия не должны быть индивидуальными предпринимателями, адвокатами или нотариусами, занимающимися частной практикой. Здесь, конечно, власти перестраховались: ведь юристы-частники и предприниматели - большая редкость в таких семьях.

За пять лет с момента старта пилотного проекта значительно расширился перечень того, что можно приобрести на пособие.

- Сначала речь шла о личном подсобном хозяйстве, поскольку реализация программы начиналась на сельских территориях, - говорит министр социального развития региона Ольга Шулятьева. - Так, Игорь и Татьяна Шуркины из Яранского района, воспитывающие троих детей, социальное пособие потратили на приобретение мотоблока.

- Своими силами приобрести его даже не мечтали, а весной такой агрегат нашей семье просто необходим, так как земельный участок нужно вспахивать, - говорит Игорь Шуркин. - Конечно, иметь свое хозяйство - занятие не из легких, но зато наша семья получает свежие и натуральные продукты.

Дальше - больше

С 2016 года в связи с распространением пилота на городские поселения дополнительно было введено право приобретения семьями различного оборудования, садового и строительного инструмента. Как показал анализ, самыми востребованными оказались теплицы, швейные машины, садовый и строительный инвентарь, домашняя птица, крупный рогатый скот.

Семья Елены Свистуновой, воспитывающей четверых детей, купила на деньги пособия "набор" из швейной машинки и теплицы. Машинка строчит практически каждый день. На детях, как известно, "все горит", да и растут они на глазах. И сейчас Елена практически всю одежду для семьи шьет сама. Что-то переделывает из старого, ремонтирует.

- Теплица стала очень хорошим подспорьем, - говорит она. - Весной в нее посадили не только овощи, но и арбузы с дынями. Последние, правда, не вызрели - лето выдалось холодное. А арбузы были очень вкусные!

Дети постарше помимо присмотра за младшими помогают маме по хозяйству: благодаря теплице работ на земельном участке и в доме прибавилось. Это, кстати, тоже одна из целей социального контракта - не только помочь семье выжить, но иногда и социализироваться. При заключении социального контракта на основании рекомендаций межведомственной комиссии для каждой семьи разрабатывается программа социальной адаптации, в которую включаются и мероприятия, направленные на преодоление семьей трудной жизненной ситуации. Это может быть профессиональная переподготовка и поиск работы, трудоустройство, получение психологической помощи и другие виды поддержки. Анализ показывает, что при участии семей в пилотном проекте повышалась их социальная ответственность, ослабевали иждивенческие настроения, а у детей развивались трудовые навыки.

Не только продукты, но и предпринимательство

За счет личного подсобного хозяйства у семей - участников проекта на столе появляются не только овощи, но и молоко, мясо, яйца - покупать эти продукты в магазине многим сегодня не по карману. А детей нужно кормить. Кроме того, часть выращенного продается соседям, фермерам, потребкооперации, и у семьи появляются деньги на одежду, обувь и другие нужды.

А для семьи Натальи Шайхутдиновой из Вятскополянского района участие в социальном контракте вообще может дать новое жизненное направление. На средства социального пособия они купили небольшой деревообрабатывающий станок, поскольку муж любит столярничать. Такой выбор был сделан и в связи с тем, что семья недавно переехала в свой дом, а денег на мебель не было. Сначала глава семьи сделал всю мебель для дома. Потом стал брать небольшие заказы от соседей. И теперь настолько вошел во вкус, что зарегистрировался частным предпринимателем, чтобы организовать небольшую лесопилку.

- Защитили бизнес-план в районном центре занятости, который в ближайшее время должен перечислить 96 тысяч рублей на покупку оборудования, - говорит Наталья. - Нам очень помогло участие в программе социального контракта: это реально работающий проект нашего министерства соцразвития, который оказывает поддержку семьям, в том числе - многодетным, что очень важно.

С Натальей согласны Александр и Елена Чарушниковы из Котельничского района, воспитывающие четверых сыновей. Семья арендует участок земли размером 60 соток. Земля тяжелая, сложно поддается обработке, и раньше для вспашки приходилось нанимать трактор. На средства соцконтракта Чарушниковы купили мотоблок и теперь им обрабатывают участок. Выращивают на нем овощи для своего стола. Но большую часть земли занимают посадки клубники, которая летом идет на продажу. Культура трудоемкая, но дает неплохой доход и прибавку в семейный бюджет.

Справка "РГ"

Заявление о предоставлении государственной социальной помощи на основании соцконтракта в виде пособия гражданин представляет в орган соцзащиты населения (территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) по месту жительства или по месту пребывания. Приложение каких-либо документов к заявлению не требуется. Указанные в заявлении сведения подтверждаются посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), которую осуществляет межведомственная комиссия, состоящая из представителей органа местного самоуправления, службы занятости населения, управления ветеринарии и других организаций и учреждений.

А как у соседей?

В Удмуртии в работе форума наставников "серебряных" волонтеров приняли участие руководители социальных служб региона. "Принято считать, что волонтеры - это молодые люди, а мы сегодня видим, что очень у многих людей, которые достигают пенсионного возраста, есть желание активно работать в социуме, приносить пользу людям", - отметила первый замминистра социальной политики и труда Удмуртской Республики Ольга Лубнина.

В рамках форума, состоявшегося в рамках национального проекта "Демография", работали несколько площадок, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения. Речь шла и о развитии социального контракта для повышения реальных доходов граждан: с 2020 года Удмуртия войдет в число субъектов, участвующих в пилотном проекте, направленном на повышение к 2024 году реальных доходов граждан и снижение уровня бедности.