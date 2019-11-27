Новости

Анджей Сапковский защитил сериал "Ведьмак" от нападок фанатов 13:45
Промышленные центры Сибири задыхаются из-за отсутствия ветра 13:37
МИД РФ: Москва сделает все для преодоления кризиса на Украине 13:35
Путин приехал проститься с Вербицкой 13:32
Матвиенко: Лучшей памятью о Вербицкой будет правильная русская речь 13:29
В Москве появилась розовая железнодорожная платформа 13:25
Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с землетрясением 13:19
В Госдуме оценили согласие Apple отображать Крым как часть РФ 13:18
На Урале рабочий погиб в шахте лифта 13:17
На Кубани ликвидировали крупнейшую нарколабораторию 13:16
Песков заявил о цейтноте по газовым переговорам с Киевом 13:13
"МАЗ-СПОРТавто" презентовал спорткары для ралли "Дакар-2020" 13:13
Песков назвал "уткой" обвинения в адрес России в дестабилизации в Ливии 13:11
Кроссовер Toyota C-HR обновился, лишился механики и подорожал 13:08
Ангела Меркель доработает свой мандат канцлера Германии 13:07
Астраханская школьница побила рекорд по длине волос в России 13:00
Жителю Брянска продали бордюр вместо двигателя 12:57
Эксперты рассказали, от чего зависит размер "декретных" 12:54
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Крита 12:52
В Польше найден уникальный христианский артефакт Agnus Dei 12:50
В Иркутске осудили водителя, сбившего девять полицейских 12:48
Назначена новая дата стыковки грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС 12:47
Возможность структурного омоложения кожи доказана клинически 12:44
В Помпеях впервые показали публике дом с эротической фреской 12:42
Видео: В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Онлайн-трансляция пресс-конференции о причинах погодных катаклизмов
Онлайн-трансляция пресс-конференции о причинах погодных катаклизмов
27.11.2019 13:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Станок, теплица и корова

Как социальный контракт помогает вятским семьям встать на ноги
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 268(8026)
С 2020 года программа социального контракта распространится на все районы Вятки. Такое решение правительство Кировской области приняло по итогам работы проекта в пилотных муниципалитетах.
Социальный контракт позволил многим семьям как минимум обеспечивать себя натуральными продуктами, как максимум - открыть свое дело. Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости Социальный контракт позволил многим семьям как минимум обеспечивать себя натуральными продуктами, как максимум - открыть свое дело. Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости
Социальный контракт позволил многим семьям как минимум обеспечивать себя натуральными продуктами, как максимум - открыть свое дело. Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Пилотный проект удался

Проект стартовал в сельских населенных пунктах четырех районов области в 2014 году. Тогда многим казалось, что максимальная сумма пособия (35 тысяч рублей), выделяемого по контракту, вряд ли способна существенно помочь небогатым семьям. Но время показало, что люди активно включились в проект. Если в первый год такой возможностью воспользовались 42 семьи, то в прошлом - 528. Рост более чем в 10 раз. А всего с начала действия социального контракта им воспользовались более двух тысяч вятских семей.
В России заключат 100 тысяч соцконтрактов для бедного населения

Участниками пилотного проекта стали многодетные и неполные семьи, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход оказался ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Кировской области (в настоящее время - 10 330 рублей). При этом действовал и ряд ограничений. Например, на данной территории семья должна проживать не менее года, не иметь в собственности иного жилого помещения, кроме единственного пригодного для проживания, а если есть машина, то не моложе пяти лет. Кандидаты на получение пособия не должны быть индивидуальными предпринимателями, адвокатами или нотариусами, занимающимися частной практикой. Здесь, конечно, власти перестраховались: ведь юристы-частники и предприниматели - большая редкость в таких семьях.

За пять лет с момента старта пилотного проекта значительно расширился перечень того, что можно приобрести на пособие.

- Сначала речь шла о личном подсобном хозяйстве, поскольку реализация программы начиналась на сельских территориях, - говорит министр социального развития региона Ольга Шулятьева. - Так, Игорь и Татьяна Шуркины из Яранского района, воспитывающие троих детей, социальное пособие потратили на приобретение мотоблока.

- Своими силами приобрести его даже не мечтали, а весной такой агрегат нашей семье просто необходим, так как земельный участок нужно вспахивать, - говорит Игорь Шуркин. - Конечно, иметь свое хозяйство - занятие не из легких, но зато наша семья получает свежие и натуральные продукты.

Дальше - больше

С 2016 года в связи с распространением пилота на городские поселения дополнительно было введено право приобретения семьями различного оборудования, садового и строительного инструмента. Как показал анализ, самыми востребованными оказались теплицы, швейные машины, садовый и строительный инвентарь, домашняя птица, крупный рогатый скот.

Фото: iStock
Как в регионах снижают бедность

Семья Елены Свистуновой, воспитывающей четверых детей, купила на деньги пособия "набор" из швейной машинки и теплицы. Машинка строчит практически каждый день. На детях, как известно, "все горит", да и растут они на глазах. И сейчас Елена практически всю одежду для семьи шьет сама. Что-то переделывает из старого, ремонтирует.

- Теплица стала очень хорошим подспорьем, - говорит она. - Весной в нее посадили не только овощи, но и арбузы с дынями. Последние, правда, не вызрели - лето выдалось холодное. А арбузы были очень вкусные!

Дети постарше помимо присмотра за младшими помогают маме по хозяйству: благодаря теплице работ на земельном участке и в доме прибавилось. Это, кстати, тоже одна из целей социального контракта - не только помочь семье выжить, но иногда и социализироваться. При заключении социального контракта на основании рекомендаций межведомственной комиссии для каждой семьи разрабатывается программа социальной адаптации, в которую включаются и мероприятия, направленные на преодоление семьей трудной жизненной ситуации. Это может быть профессиональная переподготовка и поиск работы, трудоустройство, получение психологической помощи и другие виды поддержки. Анализ показывает, что при участии семей в пилотном проекте повышалась их социальная ответственность, ослабевали иждивенческие настроения, а у детей развивались трудовые навыки.

Не только продукты, но и предпринимательство

За счет личного подсобного хозяйства у семей - участников проекта на столе появляются не только овощи, но и молоко, мясо, яйца - покупать эти продукты в магазине многим сегодня не по карману. А детей нужно кормить. Кроме того, часть выращенного продается соседям, фермерам, потребкооперации, и у семьи появляются деньги на одежду, обувь и другие нужды.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Как на юге России действуют соцконтракты для развития села

А для семьи Натальи Шайхутдиновой из Вятскополянского района участие в социальном контракте вообще может дать новое жизненное направление. На средства социального пособия они купили небольшой деревообрабатывающий станок, поскольку муж любит столярничать. Такой выбор был сделан и в связи с тем, что семья недавно переехала в свой дом, а денег на мебель не было. Сначала глава семьи сделал всю мебель для дома. Потом стал брать небольшие заказы от соседей. И теперь настолько вошел во вкус, что зарегистрировался частным предпринимателем, чтобы организовать небольшую лесопилку.

- Защитили бизнес-план в районном центре занятости, который в ближайшее время должен перечислить 96 тысяч рублей на покупку оборудования, - говорит Наталья. - Нам очень помогло участие в программе социального контракта: это реально работающий проект нашего министерства соцразвития, который оказывает поддержку семьям, в том числе - многодетным, что очень важно.

С Натальей согласны Александр и Елена Чарушниковы из Котельничского района, воспитывающие четверых сыновей. Семья арендует участок земли размером 60 соток. Земля тяжелая, сложно поддается обработке, и раньше для вспашки приходилось нанимать трактор. На средства соцконтракта Чарушниковы купили мотоблок и теперь им обрабатывают участок. Выращивают на нем овощи для своего стола. Но большую часть земли занимают посадки клубники, которая летом идет на продажу. Культура трудоемкая, но дает неплохой доход и прибавку в семейный бюджет.

Справка "РГ"

Заявление о предоставлении государственной социальной помощи на основании соцконтракта в виде пособия гражданин представляет в орган соцзащиты населения (территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) по месту жительства или по месту пребывания. Приложение каких-либо документов к заявлению не требуется. Указанные в заявлении сведения подтверждаются посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), которую осуществляет межведомственная комиссия, состоящая из представителей органа местного самоуправления, службы занятости населения, управления ветеринарии и других организаций и учреждений.

А как у соседей?

В Удмуртии в работе форума наставников "серебряных" волонтеров приняли участие руководители социальных служб региона. "Принято считать, что волонтеры - это молодые люди, а мы сегодня видим, что очень у многих людей, которые достигают пенсионного возраста, есть желание активно работать в социуме, приносить пользу людям", - отметила первый замминистра социальной политики и труда Удмуртской Республики Ольга Лубнина.

В рамках форума, состоявшегося в рамках национального проекта "Демография", работали несколько площадок, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения. Речь шла и о развитии социального контракта для повышения реальных доходов граждан: с 2020 года Удмуртия войдет в число субъектов, участвующих в пилотном проекте, направленном на повышение к 2024 году реальных доходов граждан и снижение уровня бедности.

Власть Работа власти Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область ПФО Удмуртия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин приехал проститься с Вербицкой
Госдума: Apple признала Крым российским
Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем