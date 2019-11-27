В 2019-м в Оренбуржье обновили 550 километров дорог

Более 550 километров автодорог отремонтировано в текущем году в Оренбуржье. Об этом заявил губернатор области Денис Паслер в ходе торжественного запуска в строй реконструированного участка федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург.

Перед тем как открыть движение по магистрали, лидер региона поблагодарил трудившихся на объекте строителей, отметив, что руководство страны сегодня выделяет колоссальные средства на обновление и развитие дорожной сети в субъектах РФ.

- Большое спасибо за вашу работу! Уверен, к этим словам присоединяются оренбуржцы и гости области, которые едут по новой дороге, - отметил Паслер. - В этом году в регионе сделано свыше 550 километров автодорог. А в следующем году перед нами стоят не менее масштабные задачи: ремонт орской трассы и автодорог на Самару и Соль-Илецк. Это огромный объем работы и серьезная ответственность.

Двадцатикилометровый участок дороги Р-240 был сдан в эксплуатацию подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор "Приуралье". Затраты на реконструкцию превысили 800 миллионов рублей. По словам и.о. руководителя организации Азамата Илимбетова, со вводом участка в эксплуатацию пропускная способность трассы увеличится вдвое. При этом повысится уровень комфорта и безопасности дорожного движения.

- Если до капитального ремонта суточная интенсивность движения здесь составляла порядка от 2000 до 4000 автомобилей, то после открытия объекта дорога сможет обеспечить пропуск до 6000 автомобилей в сутки, - отметил Илимбетов.

Справка "РГ"

На реконструированном участке федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург расширено земляное полотно, укреплены обочины и устроено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы водопропускные трубы, спрямлен продольный профиль дороги для улучшения видимости. Построены переходно-скоростные полосы, остановочные площадки и стоянки для большегрузов. Обеспечен безопасный проезд к объектам дорожного сервиса. Федеральные дорожники устроили 2,5 километра линий электроосвещения, установили 6 автобусных остановок, 4,3 километра барьерного ограждения, новые дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластиком.