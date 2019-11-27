В 2020-м на реализацию нацпроектов в Оренбуржье направят 17 млрд рублей

В 2020 году на реализацию одиннадцати национальных проектов в Оренбуржье будет направлено более 17 миллиардов рублей. Это на 3,7 миллиарда больше, чем в 2019-м.

Большинством голосов проект бюджета области на 2020 год был принят в первом чтении. Фото: Законодательное собрание Оренбургской области

Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, представивший Законодательному собранию области проект бюджета на будущий год.

Лидер региона отметил социальную направленность документа. При этом объем поддержки из центра существенно возрастет.

- В проекте областного бюджета учтено 20 миллиардов рублей федеральных средств. Кроме того, мы планируем получить дополнительно пять миллиардов рублей федеральной поддержки. Напомню, в прошлом году на первоначальном этапе было 14 миллиардов, - заметил Паслер.

Губернатор подчеркнул, что рост благосостояния возможен лишь при устойчивой экономике. Основные макроэкономические показатели и позитивные прогнозы позволили запланировать доходную часть бюджета с заметным приростом. Однако, по словам главы региона, этого недостаточно.

- Мы должны не просто закрепить положительные тенденции, а обеспечить качественно новый стратегический подъем области, - пояснил Паслер. - Бюджетная, налоговая, тарифная политика, отраслевое регулирование должны быть настроены так, чтобы помогать бизнесу и привлекать новых инвесторов. Наша ключевая задача - обеспечить повышение доли инвестиций в валовом внутреннем продукте до 25 процентов.

По мнению лидера региона, драйверами развития сегодня стали национальные проекты: они позволяют сосредоточить на приоритетных целях ресурсы из разных источников. Бюджетные вливания на эти цели заметно вырастут. Так, 1,1 миллиарда рублей будет направлено на формирование комфортной среды - благоустройство дворов и общественных пространств Оренбуржья. Продолжатся масштабные работы по модернизации дорожной сети региона.

- Более 37 миллиардов рублей за три года будет вложено в дорожное хозяйство области, - подчеркнул докладчик. - 2019 год стал знаковым и по объемам финансирования, и по количеству объектов, отремонтированных и построенных на средства дорожного фонда и по нацпроекту. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершено 109 объектов. В 2020-м только на дороги Оренбургской агломерации предусмотрено не менее 1,7 миллиарда рублей.

Качественный рывок предстоит сделать и в социальной сфере.

- Дополнительно к введенным за последние два-три года 45 социальным объектам в следующем бюджетном цикле будет построено 89, - заявил губернатор. - Впервые предусмотрены средства на проектирование новых объектов. В системе образования создаются цифровые центры "IT-куб", сеть центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", мобильные технопарки "Кванториум" для детей, живущих в сельской местности и малых городах. Выполняя поручения президента РФ по модернизации первичного звена здравоохранения, значительные ресурсы мы направляем на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, детскую медицину. В областном здравоохранении продолжится внедрение новых цифровых технологий. Медицина должна стать по-настоящему доступной и современной.

Что касается господдержки отраслей экономики, то она будет предоставляться по новым принципам. В первую очередь это касается АПК области. В 2020 году будут увеличены объемы государственной поддержки за реализованное молоко, возобновится возмещение затрат по приобретению минеральных удобрений. При этом сохранятся субсидии на покупку сельхозтехники, господдержка селекционной работы, семеноводства, мелиорации.

- Впервые предоставление субсидий находится в прямой зависимости от результативности и эффективности по каждому виду поддержки, - резюмировал Денис Паслер. - Также определена ответственность получателя субсидии в случае невыполнения заданных параметров. Обязательным условием предоставления субсидий сельхозпроизводителям является уровень заработной платы работников. Если зарплата выше средней по отрасли, то при предоставлении субсидии применяется повышающий коэффициент. Введено обязательное условие - стопроцентная регистрация работников в Пенсионном фонде РФ.

А работников бюджетной сферы в будущем году ожидает рост зарплат: в зависимости от категории работника, увеличение составит от 6-7 до 30-40 процентов. Этот тренд сохранится и в дальнейшем.