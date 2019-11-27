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27.11.2019 12:55
Проект: В регионах

В Чебоксарах начали возводить комплекс очистки дождевых стоков

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии приступили к строительству комплекса сооружений по очистке дождевых стоков.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Объект располагается в центральной части Чебоксар и должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году.

Проект реализуется в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
На экопроекты в Чувашии выделили полмиллиарда рублей

Стоимость комплекса составляет около 242 миллионов рублей. На данный момент компания-подрядчик провела подготовительный этап - обустроила площадку под строительство и завезла емкостные очистные сооружения.

Побывавший на площадке с инспекцией министр природных ресурсов и экологии Чувашии Иван Исаев призвал рабочих более оперативно приступить к основному этапу. Он отметил, что отставание от намеченного графика недопустимо, а реализация мероприятий в рамках национального проекта находится под контролем руководства республики.

Напомним, всего в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" планируется строительство и реконструкция 13 объектов в Чебоксарах, Новочебоксарске, Ядрине, в Мариинско-Посадском и Вурнарском районах. Реализация всех мероприятий позволит сократить объем неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волга, в три раза.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия: нацпроекты в действии
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