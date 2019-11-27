В Чебоксарах начали возводить комплекс очистки дождевых стоков

В столице Чувашии приступили к строительству комплекса сооружений по очистке дождевых стоков.

Объект располагается в центральной части Чебоксар и должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году.

Проект реализуется в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Стоимость комплекса составляет около 242 миллионов рублей. На данный момент компания-подрядчик провела подготовительный этап - обустроила площадку под строительство и завезла емкостные очистные сооружения.

Побывавший на площадке с инспекцией министр природных ресурсов и экологии Чувашии Иван Исаев призвал рабочих более оперативно приступить к основному этапу. Он отметил, что отставание от намеченного графика недопустимо, а реализация мероприятий в рамках национального проекта находится под контролем руководства республики.

Напомним, всего в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" планируется строительство и реконструкция 13 объектов в Чебоксарах, Новочебоксарске, Ядрине, в Мариинско-Посадском и Вурнарском районах. Реализация всех мероприятий позволит сократить объем неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волга, в три раза.