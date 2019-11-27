В Оренбуржье за 4 года построят 470 километров газопроводов

До 2023 года в Оренбуржье будет построено 470 километров газопроводов. Это даст возможность обеспечить природным газом 19 еще негазифицированных сел, доступ к "голубому топливу" получат более 12 000 домовладений. Кроме того, планируется построить три автомобильных газонаполнительных компрессорных станции.

Такие параметры заложены рамках региональной программы газификации на 2019 - 2023 годы. Документ был утвержден на заседании правительства Оренбургской области. Затраты на реализацию программы составят более миллиарда рублей.

Кроме того, по поручению губернатора региона Дениса Паслера будет сформирован список муниципалитетов и объектов для участия в федеральных программах на 2020-й и последующие годы.

- Здесь необходим комплексный подход, - подчеркнул он. - Нужен типовой набор из 4-5 социальных и инфраструктурных проектов для тех территорий, где есть ясные перспективы развития, например, таких, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Составить список надо в кратчайшие сроки, до принятия бюджета области, где должно быть учтено наше участие в федеральных программах. Бюджетные деньги должны работать на благо оренбуржцев.

Как сообщила пресс-служба правительства области, на заседании также были выделены дополнительные субсидии муниципалитетам. Так, на реализацию программ формирования современной городской среды за счет сэкономленных средств более 12,7 миллиона рублей дополнительно направлено на объекты Орска, Александровского, Асекеевского, Беляевского, Оренбургского, Сакмарского и Ташлинского районов.

На 73 миллиона рублей - до 139,3 миллиона - увеличено финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийных домов, внесенных в списки после января 2017 года. Деньги пойдут на расселение домов в Привольном сельсовете Илекского района, Нижнепавловском сельсовете Оренбургского района, Оренбурге, Орске и Сорочинске. Это позволит дополнительно расселить 2168 квадратных метров аварийного жилья, переселив еще около 200 человек. В целом же участниками программы переселения из аварийного жилья в этом году станут около 500 оренбуржцев.

Кстати

За счет перераспределения средств дополнительные субсидии на общую сумму более 36 миллионов рублей будут направлены на детские сады-ясли: в Бузулуке, селах Ивановка и имени 9-го Января Оренбургского района. Еще 16 миллионов рублей областной дотации поступит на завершение строительства и закупку оборудования дома культуры в поселке Красный Коммунар Сакмарского района.