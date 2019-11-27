В Пензе открылся Центр оказания услуг для бизнеса

Центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся в Пензе на улице Герцена, 14. По сути это многофункциональный центр, который специализируется на услугах для предпринимателей.

В режиме одного окна они могут получить все доступные сервисы: открыть свое дело, зарегистрировать бизнес, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету. Здесь также можно пройти обучение по предпринимательству, получить инструменты для личного и профессионального роста. Первое мероприятие состоялось в день открытия. Это семинар "Внутренние факторы успеха в бизнесе и карьере". А 28 ноября предпринимателей приглашают на мастер-класс по гастротуризму.

- Мы должны объединить все действующие институты развития бизнеса на одной площадке под брендом "Мой бизнес" и выстроить современный подход к поддержке предпринимательства, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Мы должны стремиться к тому, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте страны сначала превысил бы планку в 30 процентов, а затем достиг уровня сорока процентов. На сегодняшний день, данная цифра, в целом по стране - около 20-ти процентов. При этом доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет 31 процент.

В регионе действует около 47 тысяч малых и средних предприятий. По плотности бизнеса на тысячу человек регион лидирует в Приволжском федеральном округе: в Пензенской области - 35 субъектов бизнеса, в среднем по округу - 33.

- Офис "Мой бизнес" создан во исполнение регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, - руководитель Центра поддержки предпринимательства Наталья Солодилова.

Запуск нового центра позволит усовершенствовать процесс взаимодействия бизнесмена, заинтересованного в получении господдержки, с такими структурами, как "Центр кластерного развития", "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель", фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, налоговыми органами и федеральными структурами. Среди них Росреестр, Государственная инспекция труда, Росптребнадзор. Будет налажена обратная связь с Уполномоченным по защите прав предпринимателей.

В дальнейшем планируется, что следить за сопровождением того или иного бизнес-проекта поможет CRM-система. Это единая информационная программа, которая видит всю историю взаимоотношений бизнеса с органами власти и институтами поддержки и предлагать ему комплексные решения по возникшим ситуациям.

Дополнительно Центр оборудован залом для обучения и тренингов, конференц-залом с возможностью проведения видео-конференцсвязи, а также двумя переговорными комнатами.

Все услуги Центра предоставляются бесплатно.

На инвестиционный климат региона положительно влияет внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. По итогам прошлого года Пензенская область вошла в число субъектов РФ, обеспечивших наивысшие показатели реализации целевых моделей - вышли на уровень 94 процента. Теперь этот показатель еще повысится.

Добиться положительной динамики можно, благодаря системной работе по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, обеспечению необходимой инфраструктурой, ведению взвешенной экономической и налоговой политики.

В 2019 году на развитие региональных структур поддержки бизнеса, в рамках национального проекта, планировали привлечь более 72 миллионов рублей.

Контакт

Вся информация о деятельности Центра оказания услуг "Мой бизнес" размещается на сайте mbpenza.ru. Телефон горячей линии: 8-800-555-1958.